Arsenal je pripravený čeliť výzvam aj bez Saku. Arteta: Musíme znovu objaviť hráčov

"Sezónu sme začali s jedným z najužších kádrov v Premier League. Musíme znovu objaviť hráčov na rôznych pozíciách. Je to pre nás dobrá previerka, chalani sú ochotní urobiť všetko, čo od nich požadujeme," uviedol Arteta, ktorému na rovnako poste chýba pre zranenie aj Raheem Sterling.

Arsenal čaká dôležitý január, v ktorom odohrá deväť zápasov vrátane severolondýnskeho derby v Premier League proti Tottenhamu.

"The Gunners" sa stretnú v treťom kole FA Cupu s Manchestrom United a v semifinále Ligového pohára ich čaká úvodný duel proti Newcastlu. Arteta opäť čelil aj otázkam na nabitý program, ktorý je predmetom veľkej kritiky.

"Je to neudržateľné, pokiaľ nenájdeme spôsob, ako z hráčov urobiť monštrá, ktoré zvládnu všetko. Dúfam, že FIFA vypočuje hlas hráčov. Ak bude však vo vedení ktokoľvek, môže teraz skutočne urobiť niečo so všetkými záväzkami v nasledujúcich troch alebo štyroch sezónach? Je to veľmi náročné," dodal Arteta.