VIDEO: Hráčky Arsenalu vyhrali štýlovo. Chceme viac, povedala strelkyňa gólu

Caitlin Foordová z Arsenalu skórovala v predĺžení a zabezpečila svojmu tímu víťazstvo v inauguračnom ročníku Ženského pohára majsteriek v nedeľu, keď Arsenal zdolal brazílsky Corinthians 3:2 v dažďom zaliatom finále na štadióne Emirates.
Úradujúce víťazky Ligy majstrov vyzerali, že titul spečatia už v riadnom hracom čase, keď viedli 2:1, no Vic Albuquerqueová premenila penaltu v 96. minúte a poslala zápas do predĺženia.
Za tím trénerky Renée Slegersovej skórovali aj Olivia Smithová a Lotte Wubben-Moyová, predtým než Foordová v 104. minúte prekonala brankárku Leleovú strelou na bližšiu žrď a zabezpečila víťazstvo nad víťazkami Copa Libertadores pred publikom, v ktorom nechýbal ani prezident FIFA Gianni Infantino.
„Nie je často, aby ste v Arsenale mohli písať históriu, pretože história tu už bola napísaná toľkokrát,“ povedala Wubben-Moyová pre Sky Sports.
„Hrať tento inauguračný turnaj, vyhrať ho a dokázať to štýlovo pred všetkými našimi fanúšikmi – práve pre nich to robíme.
„Získať prvú trofej v tomto roku je veľký krok vpred. Chceme viac. Zostaňte s nami, rok 2026 prinesie ešte veľa ďalšieho.“
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Corinthians
Ako víťazky nového interkontinentálneho turnaja FIFA, na ktorom sa predstavili šampiónky zo všetkých šiestich konfederácií, získa Arsenal prémiu 2,3 milióna dolárov.
Jedinou negatívnou správou večera bolo, že brankárku Arsenalu Anneke Borbeovú museli po zrážke so spoluhráčkou Wubben-Moyovou v závere predĺženia odniesť z ihriska na nosidlách.
Načasovanie turnaja hralo do karát Arsenalu, ktorý sa nachádza uprostred sezóny ženskej Superligy, zatiaľ čo Corinthians sú ešte v príprave a víťazky CONCACAF Champions Cupu Gotham FC majú mimo sezóny.
Arsenal v stredajšom semifinále rozdrvil marockého šampióna AS FAR 6:0, zatiaľ čo Corinthians tesne zdolali Gotham FC z National Women’s Soccer League 1:0 v druhom semifinále.
Gotham si zabezpečil tretie miesto nedeľným víťazstvom 4:0 nad AS FAR.