Rád ťa konečne spoznávam, Old Trafford. Posila United zažiarila pri premiére

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru United ukončili stopercentný vstup londýnskeho Arsenalu do novej sezóny najvyššej anglickej súťaže. V nedeľnom šlágri 6. kola Premier League triumfovali na domácom štadióne 3:1.

Hostia vyrovnali v 60. minúte, keď sa presadil Bukayo Saka, no dva góly Rashforda v rozpätí 66. a 75. minúty zabezpečili United štvrté víťazstvo za sebou po úvodných dvoch prehrách.

Po rozohrávke Christiana Eriksena pokračoval v akcii Bruno Fernandes, Rashford prihral pomedzi dvoch obrancov do šestnástky, kde si nabehol Antony a ľavačkou poslal loptu k žrdi.

Video s gólovým momentom sa neskôr objavilo aj na sociálnej sieti Twitter, kde Antony napísal: "Rád ťa konečne spoznávam, Old Trafford."

Teraz sme našli potrebný dielik skladačky. Hral dobre, no myslím si, že dokáže hrať ešte lepšie. Strelil pekný gól, všetky tri góly sa však zrodili po tímovej práci," zdôraznil Ten Hag a pochvaľoval si spoluprácu novej posily s Rashfordom.

Musíme si zachovať pokoj a predvádzať našu hru. Niečo mohlo byť aj lepšie, no nie sme pohromade tak dlho ako káder Arsenalu. Keď sa zohráme, budeme lepšie kontrolovať priebeh duelu.

"Kanonieri" sa mohli ujať vedenia už v 12. minúte, keď Gabriel Martinelli ušiel Diogovi Dalotovi a prekonal De Geu. Do deja však vstúpil VAR, hlavný rozhodca Paul Tierney posúdil zákrok, ktorým Martin Ödegaard získal loptu od Eriksena, ako nedovolený.

V ďalšom priebehu doplatil Arsenal aj na chyby v defenzíve.

"Je to veľké sklamanie po takomto výkone na Old Trafford. Chlapci si zaslúžia veľké uznanie, ale potrebujeme lepší výsledok. Arbiter povedal, že v prípade VAR to bolo veľmi tesné rozhodnutie. Žiadame len konzistenciu, už s tým nič nenarobíme," povedal Arteta pre agentúru AFP.