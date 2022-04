Chelsea príde o kľúčového hráča, nedokázala ho zaplatiť. Získa ho Real?

BRATISLAVA. Nemecký futbalista Antonio Rüdiger po aktuálnej sezónu odíde z anglického FC Chelsea z Londýna.

Informáciu o tom, že 26-ročný bek v tíme skončí, potvrdil tréner Chelsea Thomas Tuchel.

Rüdiger prišiel do londýnskeho klubu v roku 2017 z talianskeho AS Rím za 35 miliónov eur a aktuálny kontrakt má len do leta 2022.

Klub sa po sankciách britskej vlády voči majiteľovi Romanovi Abramovičovi nachádza vo veľmi zložitej finančnej situácii, preto sú rokovania o novej zmluve prakticky nemožné, keďže by Chelsea nedokázala Nemca zaplatiť.