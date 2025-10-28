Kapitána majstrov z Belehradu chcel slávny Bayern. Prestup mu prekazili komunisti

BRATISLAVA. Niekdajší obranca československej futbalovej reprezentácie a kapitán mužstva na zlatých majstrovstvách Európy v Belehrade 1976 Anton Ondruš priznal, že po vydarenom šampionáte mal na stole ponuky z viacerých klubov nemeckej bundesligy.
Chceli ho slávne značky Bayern Mníchov a Borussia Dortmund, tiež VfB Stuttgart a Borussia Mönchengladbach.
„Politici nám štyrom alebo piatim sľúbili, že ak na majstrovstvách Európy získame medailu, a nezáleží na tom, akú, môžeme si nájsť zahraničný angažmán, pustia nás. Lenže slovo napokon nedodržali,“ povedal 75-ročný Ondruš v rozhovore pre TV Noviny.
Priznal, že vzhľadom na dobu sa bál vzdorovať a nechcel mať problémy. „Riekli len, že teraz odísť nemôžeme, taká je, žiaľ, doba, treba počkať. A zase počkať a zase, až bolo neskoro. Túžil som prestúpiť hneď po majstrovstvách, no podarilo sa mi to až po tridsiatke, keď som sa trochu 'porozkrikoval',“ dodal.
Ondruš v súčasnosti žije vo Francúzsku. V zahraničí napokon legionárčil v troch kluboch. V roku 1981 prestúpil zo Slovana Bratislava do belgického FC Bruggy.
Neskôr pôsobil aj vo francúzskom klube CS Thonon a švajčiarskom tíme FC Biel. V československom reprezentačnom drese odohral v rokoch 1974 až 1980 dovedna 58 zápasov a strelil deväť gólov.
V ankete Zlatá lopta za rok 1976 skončil na 6. mieste. Pre zaujímavosť, siedmy bol vtedy legendárny Johan Cruyff a deviaty skončil Gerd Müller.