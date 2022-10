De Gea poslal odkaz do krajiny. Nebol v nominácii, cez víkend spasil United

Zranenie Saku by nemalo ohroziť jeho štart v drese anglickej reprezentácie na MS v Katare, podľa Artetu pôjde pravdepodobne o ľahší problém.

"Myslím si, že to nebude vážne. Hneď od začiatku kríval, ale nevedel som presne, o čo ide. Skúšal hrať ďalej, no nešlo to. Uvidíme v najbližších dňoch, ako sa to bude vyvíjať," vysvetlil kormidelník Arsenalu.

Jeho náprotivok Steve Cooper chce, aby sa jeho tím z príučky poučil: "So súperom sme jednoducho nestíhali. Bolo bolestivé to sledovať a pre hráčov bolo bolestivé hrať takýto zápas. Musíme sa z toho dostať a zdvihnúť sa."

Hráči Arsenalu pred výkopom vyjadrili podporu svojmu španielskemu spoluhráčovi Pablovi Marimu, ktorý je na hosťovaní v talianskej Monze a minulý týždeň bol jednou z obetí útoku nožom v supermarkete neďaleko Milána. V nedeľu ho po operácii poškodených svalov v chrbtovej oblasti prepustili z nemocnice.