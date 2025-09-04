Keď mu ukázali Strelca, tréner neváhal. Angličanov zaujal jeho nevydarený angažmán

BRATISLAVA. V tomto desaťročí ešte Middlesbrough nedal za jedného hráča takú sumu.
„Pre Middlesbrough ide o veľkú investíciu, s ktorou ale neprichádzajú obavy alebo nervy, ale naopak, viera, že ide o vydarený transfer," tvrdí pre Sportnet britský novinár Dominic Shaw z The Northern Echo.
Špecialista na klub zo severovýchodu Anglicka je presvedčený, že sa Dávid Strelec na Ostrovoch uchytí.
„Je to hráč, v ktorého veria a chceli ho už posledných deväť mesiacov. Podpis útočníka bol prioritou pre Middlesbrough a Strelec bol prvou voľbou," dodal novinár.
Januárové sklamanie pre klub, ale aj hráča
Prestupová sága Strelca sa ťahala už takmer rok. „Niektoré veci vás zamrzia, ale nedajú sa ovplyvniť,” tvrdil sklamaný Strelec po zimnom prestupovom období.
Hlavou bol mimo, aj pre zranenie, ktoré mu v tom čase zabránilo reprezentovať. „Strelovi som povedal: Strelo musíš sa sústrediť na Slovan," priznal tréner Vladimír Weiss.
„Middlesbrough nám dal dobrú ponuku. Bolo to narýchlo. Predvečer sme mu dali súhlas, ale už sa to nestihlo dotiahnuť,” dodal kouč.
Ako to ale vyzeralo na anglickej strane? „Bolo takmer isté, že Emmanuel Latte Lath opustí Middlesbrough," tvrdí o vtedajšom útočníkovi v britskom klube novinár Shaw.
„Čím dlhšie sa naťahoval jeho odchod, tým ťažšie bolo nájsť náhradu. Boro neboli v pozícii, že by mohlo podpísať Dávid Strelca alebo niekoho iného. Nemohli si dovoliť zariskovať investovať peniaze, ak by odchod Latteho Latha z nejakého dôvodu nevyšiel.
Nakoniec sa ho klubu podarilo predať, no už bolo neskoro. Potvrdenie prestupu prišlo po konci prestupového obdobia v Anglicku. Slovan si chcel v tom čase takisto udržať Strelca. Bolo to sklamanie pre Middlesbrough," zakončil expert.
Keď trénerovi ukázali Strelca, neváhal
Namiesto Strelca klub angažoval na polročné hosťovanie Kelechiho Iheanacha zo španielskej Seville. „Dúfali, že sa chytí, ale nestalo sa," vraví Shaw.
Podpis slovenského útočníka Middlesbrough dotiahol v závere letného prestupového obdobia.
„Stretli sme sa, porozprávali sme sa, páči sa mi," zhodnotil novú akvizíciu tréner „Boro" Rob Edwards a dodal: „V klube sa okolo neho dlho točili. Je to milý chlapík, dobrý hráč a som presvedčený, že nám pomôže."
„Páči sa im najmä jeho charakter," doplnil novinár Shaw: „V klube sú presvedčení, že zapadne do kabíny. Tréner Rob Edwards neviedol tím v januári, ale keď prišiel a po prvýkrát si sadol za stôl s tímom ľudí, ktorý rieši prestupy, a predstavili mu Dávida Strelca, okamžite súhlasil s jeho príchodom."
Strelec mal počas posledného polroka v hlave neustále Middlesbrough. Sám deklaroval, že spomedzi záujemcov ho tento klub najviac zaujal.
„Edwards často rozpráva o uprednostňovaní hráčov, ktorí preukážu záujem prísť do Middlesbrough. Dávid to ukázal," myslí si novinár.
Zaujal ich nevydarený angažmán
Expert ďalej tvrdí, že klub si ho vyhliadol najmä pre jeho útočné schopnosti: „Hráčsky ich zaujalo jeho zakončovanie a čísla. Páči sa im aj jeho pohyb na ihrisku, hľadanie si voľného priestoru atď."
Takisto aj to, ako sa dokázal pozviechať z nevydareného angažmánu v talianskej Spezii, ktorá má podľa talianskych zdrojov zinkasovať 15 percent z tohto predaja.
„Veľmi ich zaujalo aj to, ako sa dokázal odraziť od neúspešného pôsobenia v Taliansku. Tréneri a športoví riaditelia mi v minulosti rozprávali o tom, ako viete hráča posúdiť podľa toho, ako zareaguje na ťažké obdobie v kariére," zhodnotil Shaw.
Middlesbrough má skvelý úvod do sezóny v druhej anglickej lige. Po štyroch kolách má na konte štyri víťazstvá. Zásluhu má na tom aj dvojgólový útočník Tommy Conway, s ktorým by mal Strelec bojovať o minúty.
„Po reprezentačnej prestávke sa ešte posadí na lavičku. Nemyslím si ale, že budeme dlho čakať, kým ho uvidíme v základnej jedenástke," tvrdí britský novinár.
Ak sa v anglickom klube presadí, môže napodobniť bývalého skvelého slovenského futbalistu Szilárda Németha.
„Szilárd dal zo seba na ihrisku vždy sto percent. Medzi fanúšikm dodnes veľmi populárny a radi na neho spomínajú. Ak by mal Strelec rovnaký vplyv ako Németh, za dvadsať rokov na neho budú spomínať navždy," zakončil Shaw.