Z Prešova do reprezentácie. Masaryk chce ukázať rýchlosť a ofenzívnu kvalitu

Andy Masaryk v drese Prešova
Andy Masaryk v drese Prešova (Autor: FC Tatran Prešov)
1. sep 2025 o 19:54
Útočník Tatrana dostal premiérovú pozvánku od trénera Kentoša.

ŠAMORÍN. Slovenský útočník Andy Masaryk bol premiérovo nominovaný do reprezentácie do 21 rokov. Pred zápasmi kvalifikácie na ME 2027 proti Andorre (5.9.) a v Moldavsku (9.9.) je jeho primárnym cieľom dostať sa do zostavy trénera Jaroslava Kentoša.

Dvadsaťročný krídelník prišiel v júli do Prešova, ktorý sa po siedmich rokoch prebojoval do najvyššej slovenskej súťaže.

Reprezentácia do 21 rokov zas začína kvalifikáciou nový cyklus, keďže po domácich ME z nej odišli hráči narodení v rokoch 2002 a 2003. Z útočníkov to bol napríklad Adrián Kaprálik.

„Určite by som chcel zabojovať o miesto v zostave a pomôcť svojou ofenzívnou kvalitou a rýchlosťou,“ povedal Masaryk na pondelkovom mediálnom termíne v Šamoríne. Pred nadchádzajúcimi súpermi má mladý krídelník rešpekt, aj keď patria v D-skupine medzi menej zvučné mená.

„Na reprezentačnej úrovni už nie je slabý súper, všetci majú svoje kvality, vedia hrať futbal, tvoriť hru a brániť, takže nie je to ľahké. Určite však chceme získať čo najviac bodov,“ povedal Masaryk.

Odchovanec Slovana Bratislava, ktorého cesta do Prešova viedla cez Podbrezovú a Pohronie, už má za sebou reprezentáciu vo vekovo nižších národných tímoch.

„Partia je podľa mňa skvelá, všetci sa vlastne poznáme. Väčšina z nás spolu veľmi dlho, takže kolektív sa tvorí a myslím, že to bude fungovať a pomôže nám to k výsledku," priblížil Masaryk.

So súčasnou „dvadsaťjednotkou“ sa musia na rozdiel od predošlej generácie na kontinentálny šampionát kvalifikovať: „Domáce ME boli určite výnimočné pre celé Slovensko. My nemáme možnosť automatickej miestenky, ale chceme sa tam určite dostať.“

V deň zrazu prišla aj informácia o konci trénera Jaroslava Hyneka v radoch Prešova. Nováčik získal v úvodných šiestich zápasoch tri body a ani raz sa mu nepodarilo triumfovať.

„Ja som v Prešove iba krátko. Od začiatku sezóny už mi tréner Hynek dával šance a myslím, že si ma obľúbil. Uvidíme, čo bude. Nechcem to súdiť, ešte nemáme informácie, kto sa stane novým trénerom,“ dodal Masaryk.

dnes 19:54
