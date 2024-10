Saudom dal košom, vybral si štvrtú ligu. Známy Angličan zarába menej než platí nájom

Teraz dúfa, že si dokáže splniť svoj sen.

„Rád by som hral aspoň do svojich 40 rokov, nech je to na akejkoľvek úrovni. Môj cieľ je hrať v rovnakom tíme ako môj najstarší syn Lucas, ktorý má 14 rokov. Bolo by úžasné hrať spolu, či už v Bordeauxe, alebo niekde inde,“ povedal.