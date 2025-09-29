Dni Amorima v Man United sú vraj spočítané. Nahradiť ho má legenda Barcelony

BRATISLAVA. Bývalý tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Xavi Hernández by mal záujem prijať ponuku na prevzatie anglického mužstva Manchester United v prípade, ak sa klub z Old Traffordu rozhodne odvolať súčasného trénera Rúbena Amorima.
Referuje o tom web televíznej stanice ESPN s odvolaním sa na známeho futbalového novinára Fabrizia Romana.
Minoritný majiteľ United Jim Ratcliffe zvažuje zmenu na trénerskom poste po tom, čo Amorim v 34 zápasoch na lavičke tímu získal iba 33 bodov a čelí ďalšiemu tlaku po sobotňajšej prehre 1:3 s Brentfordom.
Podľa informácií TalkSPORT je zasa Manchester United v kontakte s bývalým trénerom anglickej reprezentácie Garethom Southgateom a zároveň má v hľadáčiku kormidelníkov Crystal Palace Olivera Glasnera a Bournemouthu Andoniho Iraolu.
Denník The Sun dopĺňa zoznam o Fabiana Hürzelera z Brightonu.
Amorim už predtým vyhlásil, že klub neplánuje opustiť dobrovoľne, čo znamená, že United by mohli čeliť výdavkom vo výške 12 miliónov libier v prípade jeho prepustenia.
