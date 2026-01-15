Slávny klub čelí hanbe. Ajax schytal najväčší výprask za takmer sto rokov

Futbalisti Ajaxu Amsterdam zažili jeden z najhorších večerov v modernej histórii klubu.
V stredajšom osemfinále Holandského pohára podľahli Alkmaaru 0:6. Slávny klub si vyrovnal najhorší debakel v tomto tisícročí, v domácom pohári utrpel vyššiu prehru naposledy v roku 1927.
Alkmaar sa v oboch polčasoch trafil trikrát. Za stavu 0:4 dohrávali hostia od 66. minúty v oslabení. Hattrick a asistenciu zaznamenal útočník Troy Parrott, ktorého s írskou reprezentáciou čaká v marci semifinále baráže o postup na letné majstrovstvá sveta proti Česku.
Horší výsledok si s 20 triumfami najúspešnejší tím v histórii Holandského pohára naposledy pripísal v súťaži spred 99 rokov, keď podľahol Enschedese Boys 0:7.
VIDEO: Zostrih zápasu Alkmaar - Ajax
V tomto storočí prehral o šesť gólov aj v apríli 2024, keď v ligovom šlágri na ihrisku rivala Feyenoordu Rotterdam podľahol rovnako 0:6.
V bránke Ajaxu dostal príležitosť český brankár Vítězslav Jaroš. Dvadsaťštyriročný Jaroš prišiel do Ajaxu pred touto sezónou na hosťovanie z Liverpoolu.
Hoci v minulom ročníku zaň neodohral potrebných päť ligových zápasov, dostal medailu pre majstra Premier League. O sezónu skôr vybojoval s Grazom rakúsky titul aj tamojší pohár.