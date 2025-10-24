Guľa doviedol v premiérovej sezóne mladý lotyšský tím k titulu. Z trónu zosadil mestského rivala

Pre FC Riga je to len štvrtý titul v histórii.

RIGA. Slovenský tréner Adrián Guľa priviedol futbalistov lotyšského Riga FC k štvrtému majstrovskému titulu v histórii klubu.

Jeho zverenci remizovali v piatkovom súboji 34. kola tamojšej Virsligy s Tukumsom 0:0, čo im stačilo na definitívu prvenstva v súťaži, ktorá sa hrá vo formáte jar-jeseň.

Päťdesiatročný Guľa prevzal tím v januári tohto roka, keď skončil na lavičke cyperského Apollonu Limassol.

Predtým viedol v slovenskej najvyššej súťaži Dunajskú Stredu, v minulosti aj MŠK Žilina a AS Trenčín. V zahraničí pôsobil vo Wisle Krakov i Viktorii Plzeň, bol aj kormidelníkom slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

Riga FC sa pod jeho vedením teší z titulu dve kolá pred koncom ligy, keď má deväťbodový náskok pred obhajcom titulu RFS Riga. Mestský rival Guľovho klubu má síce víkendový zápas k dobru, ale horšie vzájomné zápasy.

Klub Riga FC založili iba v roku 2014, majstrovský titul doteraz získal aj v rokoch 2018, 2019 a 2020.

V play off tohtosezónnej Konferenčnej ligy vypadli zverenci slovenského kouča so Spartou Praha. Na budúci týždeň v stredu sa Riga FC ešte predstaví vo finále domáceho pohára proti FK Auda.

