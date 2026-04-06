Mal byť na predaj, exligista však okamžite skóroval. Nováčik dal štyri góly na zápas

Veľkonočné 20. kolo piatej ligy Juhuvýchod HUMMEL zavŕšilo rovné dve tretiny súťaže ZsFZ a vedúci AC Nitra v ňom privítal v podzoborskom derby piate Šurany, ktorým sa ušla v krajskom meste nakoniec krutá štvorgólová šibačka.
Nitrania strieľajú, ako nováčik súťaže, pri skóre 77:15 skoro štyri góly na zápas a oproti ich 49-gólovému útočnému dvojzáprahu Paukner – Hambálek dal viac gólov iba vicelíder z Kostolných Kračian.
Po jeseni šieste Šurany išli v sobotu pod Zobor posmelené jarnou štvorzápasovou šnúrou bez prehry, v ktorej dva zápasy vyhrali, v Bábe 5:1 a doma s Tvrdošovcami 1:0, a dve remizovali - s Topoľníkmi 0:0 a s Jelkou tiež doma hokejovo 5:5, keď hostia vyrovnali v nadstavenom čase.
Líder začal jar rovnako
Čuduj sa svete, domáci AC Nitra má v prvých štyroch kolách odviet takmer úplne rovnakú bilanciu ako Šuranci. Aj Nitrania remizovali s Topoľníkmi (vonku 1:1) a v Jelke 0:0, tiež vyhrali vysoko s Bábom (doma 7:2) a v prvom jarnom kole poslali domov k Ipľu Šahy po víťazstve 7:0.
Lepšiu jarnú bilanciu do víkendového šibačkového kola mali iba dvaja stopercentní, druhé Kostolné Kračany a šieste Kmeťovo.
Zobrali im tromf
Šurany však už nemôžu rátať od zimnej prestávky s útočným žihadlom na krídle Mariánom Vadkertim, po ktorom siahol práve najsilnejší konkurent súťaže s ďaleko najlepším útokom a už 35-gólovým rekordérom Matúšom Pauknerom - AC Nitra.
Na výmenu za Vadkertiho poslal AC na dolnú Nitru 19-ročného nádejného zadáka Lukáša Pauka, ktorý v jeseni hosťoval v šiestoligových Rišňovciach. Mladík Pauk odohral v prvých štyroch jarných kolách štyri celé stretnutia, kým Vadkerti naskakoval v silnej konkurencii za AC trikrát na zhruba polhodinu a v Topoľníkoch ho postavil tréner od začiatku na hodinu hry.
Zo Šurian odišiel aj ofenzívny Michal Kuruc do šiestej ligy zachraňovať úplne posledné Komjatice, a dedine, v ktorej je usadený, dopomohol k piatim senzačným víťazstvám v prvých piatich kolách jari.
ŠK získal Ivana Bašťovanského a Kamila Pavlatovského zo šiestoligových Veľkých Loviec, po zranení sa vrátil nielen Samuel Pinteš, ale aj extreťoligový obranca Marcel Timoránsky.
Nováčik chce titul
Stále mladý klub AC Nitra prechádza súťažami doslova, ako nôž maslom. Jeseň vyhral o sedem bodov pred Bešeňovom, keď v 15 kolách zakopol iba dvakrát.
V úvode jari síce ešte neprehral, ale z prvých piatich zápasov už dva remizoval. V Topoľníkoch 1:1, keď tesný náskok domácich zmazal až v 82. minúte utešeným priamym kopom Martina Mikulu, no a v Jelke sa diváci gólového korenia nedočkali vôbec.
„Do jari sme vstupovali s jediným cieľom, obhájiť tabuľkové postavenie z prvej polovice súťaže,“ začal tréner AC Nitra Miloš Krško (46). „Chlieb sa bude lámať zrejme až po 22. kole, kedy privítame Kostolné Kračany a Trstice, no a medzitým ideme do Bešeňova.
Dovtedy si však potrebujeme minimálne udržať istý bodový náskok, aby sme sa nedostali pod nejaký tlak. A áno, v Topoľníkoch nám zápas úplne nevyšiel, v druhom jarnom kole tam však ešte nebol ideálny terén, čo nám, ako kombinačnejšiemu mužstvu, nevyhovuje.
Tak sa aj stalo, že pri rozohrávke preskočila ľahká lopta nohu stopérovi Martinovi Tóthovi, domáci hráč išiel sám na bránu a otvoril skóre. Proti srdnatej obrane a na spomínanom teréne sa potom ťažko presadzovalo, ale z priameho kopu sme Martinom Mikulom, ktorý sa tomu špeciálne venuje, našťastie aspoň vyrovnali.“
Šefkii chce derby FC – AC
V bývalom prvoligovom meste chce skupina ľudí z futbalových kruhov spojiť dvoch aktuálnych lídrov štvrtej a piatej ligy – FC Nitra a AC Nitra.
Projekt AC vznikol len pred štyrmi rokmi, keď sa bývalí prvoligoví futbalisti z okolia prezliekali v jednej unimobunke pri vedľajšom ihrisku, no sympatie si postupne získavajú už aj za hranicami podzoborskej oblasti.
Ak sa mal začať spomínaný proces spájania, posledný termín na zaslanie oficialít na SFZ z oboch klubov uplynul minulý utorok 31. marca. Sportnet zaujímalo, ako prvý krok papierovačiek dopadol.
„Podľa mojich informácií, formality pred procesom spájania sa na futbalový zväz odišli ešte pred stanoveným termínom a hráčom A-mužstva to bolo následne oznámené pred zápasom v Topoľníkoch.
Pripúšťam však, že po prvom kroku môžu ešte nastať nejaké zádrhely a definitívna fúzia sa môže oddialiť,“ vyjadril sa k veci tréner AC Miloš Krško.
Podľa nášho zdroja sú však v klube aj snahy ísť ďalej samostatne, všetko vraj zostáva v nezmenenom režime a AC Nitra sa béčkom FC Nitra nestane.
Prípadná dohoda vraj mala padnúť nielen na rozdelení percentuálneho pomeru pri riadení klubu, či na istých administratívnych nezrovnalostiach z nedávneho obdobia.
„Ácečkari“ sa boli radiť dokonca aj u prezidenta FC Spartak Trnava Petra Macha, ktorý je zároveň majiteľom druholigového OFK Dynamo Malženice. No a ten bol ešte pred rokom farmou nikéligistu.
Veľa otáznikov, navyše, stojí aj nad prípadným spoločným fungovaním mládeže, pričom napríklad vlastníkom štadióna nie ani jeden z klubov.
V životaschopnom projekte AC sú podľa všetkého názory „pre aj proti“ spájaniu, rozhodujúce slovo - ale aj zodpovednosť - však bude mať zrejme jeden z úzkej skupiny spoluzakladateľov a najväčší sponzor AC Džemil Šefkii.
Úspešný podnikateľ vlastní aj 10 percent akcií v „efcéčku“, jeho meno však nosia na hrudi vôbec nie tuctoví futbalisti nitrianskeho AC už od najnižšej súťaže a hanbu mu nikde neurobili.
Všetko ešte môže stroskotať napríklad aj v prípade, ak by sa postupová matematika vybláznila a po sezóne sa oba nitrianske bielo-modré mančafty ocitli v jednej súťaži.
„Poviem úprimne, osobne by som súťažný derby zápas FC Nitra – AC Nitra veľmi privítal, hoc aj v budúcej sezóne,“ nechal sa počuť na Bielu sobotu nitriansky futbalový srdciar Šefkii, ktorý podporuje obe značky. Že by krajská Nitra po dlhých rokoch - konečne raz - vypredala nielen hokejovú arénu?
Vonku otočili z 1:0 na 1:5
Tréner ŠK Šurany Miloš Foltán (49), ktorý nedokončil jeseň v štvrtoligovej Šoporni, prevzal mužstvo na začiatku zimnej prípravy, pretože Jozef Pavlík preferujúci hru na troch obrancov, oznámil vedeniu hneď po jeseni svoju abdikáciu, aby zanedlho prijal ponuku mimoriadne ambiciózneho lídra piatej ligy SsFZ MFK Nová Baňa.
„V kabíne som našiel pre futbal zapálených hráčov okolo skúseného Alexandra Soboňu a môžem povedať, že napriek istým prekážkam v zimnej príprave ma upokojovala nielen zdravá futbalovosť mužstva, ale aj charakter a odhodlanie chalanov,“ začal lodivod Foltán.
Prvé štyri kolá bez prehry a piate miesto pred stretnutím u lídra v Nitre dodávali novú miazgu.
„Predsa len ma mrzí domáca bezgólová remíza v prvom jarnom kole proti Topoľníkom, kedy sme svoje šance nevyužili, na druhej strane však hostia zase nepremenili v samom závere pokutový kop, ktorý brankár Samuel Cvik vyrazil.
Po nedobrej zimnej príprave, kedy sme museli dokonca odvolať prípravný zápas s Imeľom a na ešte nedobrom teréne sme si asi museli na prvé jarné víťazstvo počkať.“
To prišlo vzápätí v Bábe (1:5). „Tam podalo mužstvo jeden veľmi dobrý výkon. Domáci nás na začiatku síce vybrejkovali a o gól sme v úvode prehrávali, ale bol to zápas Patrika Dibusza, ktorý dal zo štyroch šancí tri góly a nakoniec sme úplne zaslúžene vyhrali 5:1.“
Vyhrať už potrebovali doma
V 18. kole prišla do Šurian nebezpečná Jelka, ktorá si v samom závere uchmatla jeden bod (5:5). „Proti dobrému súperovi to bol jeden bláznivý zápas, v ktorom sme otočili z 2:4 na 5:4. Hostia hrali u nás uvoľnene, nakoniec vyrovnali v nadstavenom čase na 5:5, musím však povedať, že to bola zaslúžená deľba bodov.“
Hoci vo veternom počasí, na susedské derby Šurany – Tvrdošovce (1:0) prišli fanúšikovia hostí v prevahe. „Pravý derby zápas však ovplyvnil silný vietor. V prvom polčase pomohol nám, po zmene strán súperovi, no naše šance pochytal skúsený brankár Juhás.“
Až na hlavičku zimnej posily Ivana Bašťovanského z blízka po rohu. „Tvrdošovce nás v závere miestami aj tlačili, ale hráči si siahli na dno síl a vyrovnanie už tentokrát nepripustili. Po dvoch domácich remízach sme už potrebovali víťazstvo,“ zdôraznil kouč.
Opory stále mimo hry
Miloš Foltán musí pracovať s pomerne úzkou lavičkou, veď proti Tvrdošovciam naskočil do útoku aj náhradný brankár Cvik.
V zime odišiel do AC Nitra spomínaný Vadkerti. „Marián Vadkerti sa už chcel posunúť do väčšieho klubu, nakoniec sme ho vytrejdovali na výmenu za mladého obrancu Lukáša Pauka.
Po zraneniach sa nám postupne vrátili Dávid Straňák a Marcel Marík, no čakáme ešte na doliečenie Adriána Procháczku.“ Tvorca hry ŠK však chodí ešte stále s pomocou barlí, pretože ho na dlhšie vyradilo zranenie z futsalovej extraligy.
Neželanou šurianskou špecialitou sú vážne zranenia z futsalu a malého futbalu, ktorý zase ešte na dlhšie vyradil skúseného Lukáša Turana.
V úvode ich zamkli
Pod Pribinovým hradom sa v sobotu stretli na jar nezdolané tímy, a hoci boli jasným favoritom domáci, tréner hostí mal svoj motivačný plán, veď väčšina jeho zverencov na „ligovom“ štadióne ešte nehrala.
AC Nitra – ŠK Šurany 4:1 (2:0)
Góly: 16. a 89. Matúš Paukner, 13. Tomáš Hambálek, 70. Oliver Valko – 55. Raymond
Diváci: 300
V úvodnej štvrťhodine domáci súpera doslova zatvorili na jeho polovici. Už zakončeniu Olivera Valka z vnútra šestnástky veľa nechýbalo, ale vzápätí predviedli, ako sa to robí, dvaja top strelci celej súťaže.
V 13. minúte krížna jedovka Tomáša Hambáleka z 25 metrov pred brankárom Urbanecom ešte skočila a favorit viedol. Tri minúty nato sa zapísal aj Matúš Paukner, ktorý obalil loptu do vzdialenejšieho vinkla excelentne a po televíznom góle na 2:0 mohol favorit začať skúšať aj nové veci.
Premiérovo sa mohol zapísať aj ex-Šuranec Vadkerti, no z voleja tesne minul. Až po polhodine hry sa dostali vážnejšie k slovu aj hostia, lenže Patrik Dibusz dobrý únik vo finále pred brankárom Ľubošom Ilizim pokazil.
Po obrátke sa obraz hry zmenil a Šurany dobiedzali stále viac. Nigérijský zadák Raymond dal za prispenia teču Igora Kotoru kontaktný gól a Dibusz mal vzápätí dve dobré šance na vyrovnanie.
Potvrdilo sa však nedáš-dostaneš, Oliver Valko zvýšil na 3:1 a bombardér Paukner svojím 35. gólom sezóny na konečných 4:1.
Posledného posilnil exreprezentant
Piatoligovou novinkou je návrat bývalého reprezentačného stopéra Kornela Salátu do materského klubu MŠO Štúrovo, ktorý potreboval po siedmich prehrách v rade pred hroziacim pádom do najnižšej krajskej súťaže záchranárske lano. V posledný možný termín bolo preto zrušené jeho hosťovanie z KFC Komárno v šiestoligovom Svodíne, ktorý chce v lete oslavovať storočnicu majstrovským titulom.
Už prehra Svodínčanov v predchádzajúcom kole v posledných Komjaticiach (2:1) však aj tieto plány výrazne naštrbila a v utorok 31. marca bol na Futbalnete odkliknutý prestup skúseného stopéra s obmedzením do konca sezóny.
Aj AC Nitra hlásil zmenu
Mimochodom, šokujúci 1. apríl pripravil pre svojich fanúšikov AC Nitra, ktorý oznámil na klubovej stránke odchod exligového krídelníka Tomáša Hambáleka do žlto-modrého tureckého Fenerbahce a Nitrania mu aj poďakoval za štyri roky driny a 138 strelených gólov.
Všetko sa vysvetlilo pred zápasom proti Šuranom, no niektorí z tábora bielo-modrých uverili, až keď uvideli 24-ročného štvrtého najlepšieho strelca súťaže na predzápasovej rozcvičke.
„Niekoľko známych sa mi aj ozvalo, že prečo odchádzam až do Turecka, no ja som vtedy o ničom ešte ani netušil,“ smial sa po zápase AC Nitra – ŠK Šurany Tomáš Hambálek, ktorý bol autorom rýchleho gólu na 1:0.
„Z ľavej strany si loptu zvyknem hodiť na pravú nohu a potom to len obaľujem čo možno najprudšie na vzdialenejšiu žrď,“ opísal dôležitý otvárací gól akoby najjednoduchšiu vec na svete.
„Lenže v druhom polčase som to tak zakončoval ešte dvakrát a brankár loptu zakaždým vyškriabal na roh.“
Súboj nezdolaných vyzeral v prvom dejstve na jasnú záležitosť lídra.
„Práveže potom sa hostia vzchopili a po prestávke začali hrať oveľa lepší futbal. Mrzí ma, že za stavu 2:0 sme trochu poľavili a nechali priestor súperovi. Najmä ich šikovný útočník Patrik Dibusz nám svojou rýchlosťou robil nejaký čas aj problémy, ale v obrane sme to postupne ustáli a opäť získali prevahu.“
Štvrtý nejlepší strelec piatej ligy sa k svojej krátkej prvoligovej minulosti v FC Nitra, Trnave či Skalici - popretkávanej najrôznejšími zraneniami - vracať veľmi nechcel a ponuky už ani nečaká.
„Ja stále verím projektu AC Nitra, v ktorom chcem ešte prispieť k nejakým prípadným posunom vyššie. Svoju futbalovú budúcnosť spájam už iba s týmto klubom,“ zakončil presvedčivo stále iba 24-ročný ofenzívny Hambálek, ktorý pred necelými šiestimi rokmi pomohol
Nitre pod Ivanom Galádom gólom na 3:0 v baráži proti Dubnici nad Váhom zachrániť prvú ligu.