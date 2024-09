Liverpool sa oklepal z nečakanej prehry. Kapitán verí, že zažije ďalšiu úspešnú éru

MILÁNO. Futbalisti FC Liverpool sa otriasli po nečakanej víkendovej prehre s Nottinghamom Forest v rámci anglickej Premier League.

V šlágri úvodného dňa nového ročníka Ligy majstrov zvíťazili na pôde AC Miláno 3:1 a novému trénerovi Arnemu Slotovi, ktorý v utorok oslávil 46. narodeniny, tak dali najlepší možný dar.

"Bolo skvelé osláviť narodeniny na takomto štadióne a potom zvíťaziť. Po piatich minútach by som to nehovoril, ale potom to išlo celkom dobre," uviedol niekdajší kouč Feyenoordu po stretnutí.