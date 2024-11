Krásný sobotní večer z Milána!Po reprezentační přestávce se vrací ligový fotbal na světové trávníky. Od 18:00 je na programu na slavném San Siru velký šlágr 13. kola italské Serie A. V něm domácí AC Milán vyzve v tuhé bitvě Juventus.prožil v uplynulém ročníku povedené období, když skončil na druhé pozici. Navázat na tento úspěch zatím nedokázal, protože po 11 odehraných duelech se nachází na sedmé pozici s 18 body a právě na šestý Juventus ztrácí už šest bodů. Největší příčinou je zřejmě velice náročný program, v němž AC nastupuje také ve skupinové fázi Ligy mistrů. V ní zatím dvakrát prohrál a jednou uspěl překvapivě na půdě královského Realu Madrid. Forma z posledních pěti ligových utkání není pro Milán úplně ideální, protože získal pouze sedm bodů. Naposledy svěřenci trenéra Fonsecy nastoupili před pauzou na horkém trávníku v Cagliari. Zde sice vedli téměř do poslední minuty, ale přeci jen domácí dokázali srovnat na konečných 3:3. Momentálně AC soustředí síly na klíčovou bitvu na San Siru proti Juventusu.začíná být v posledních letech spíše na nižších příčkách Serie A, protože na mistrovský titul už čtyři roky nedosáhl. Ani letos to nevypadá dle představ, jelikož je umístěn na šestém místě s 24 body a pozitivním skóre 21:7. Na vedoucí pozici v našlapaném vršku ztrácí jen dva body, takže vše je ještě otevřeno. I Juventus bojuje v Lize mistrů, kde má zatím sedm bodů a má slušně nakročeno do vyřazovací fáze, což je rozhodně jeden z cílů. Zajímavostí dále je, že svěřenci Thiaga Motty ještě letos v lize neprohráli, ale na svém kontě mají spoustu remíz. Naposledy před přestávkou zvládli pohodovým výsledkem 2:0 porazit v malém debry FC Turín. Soustředěnost míří za klíčovým střetnutí na San Siru, kam jede čelit milánskému AC.Poslední dva vzájemné zápasy mezi oběma týmy nenabídly příliš gólové podívané. Nejprve totiž Juventus vyhrál na AC Milán poměrem 1:0, aby na jaře duel skončil bezbrankovou remízou.Jak tentokrát dopadne tento velký šlágr?