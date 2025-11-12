Francúzsko si pripomenie nepríjemné udalosti. Zomrelo vtedy viac ako sto ľudí

PARÍŽ. Štvrtkový zápas futbalovej reprezentácie Francúzska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta bude výnimočný aj z dôvodu 10. výročia teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015.
Vtedy počas prípravného zápasu Francúzsko - Nemecko a v okolí štadióna Stade de France zahynulo 130 ľudí.
Najviac obetí bolo v koncertnej sále Bataclan, kde vystupovala americká skupina Eagles of Death Metal.
Pri Stade de France v Saint-Denis došlo k viacerým výbuchom, keď sa samovražední atentátnici pokúsili dostať na štadión. Zápas sa napriek udalostiam dohral a Francúzsko zvíťazilo 2:0.
Dnes už žiadny z hráčov z toho zápasu nenastúpi, no tréner Didier Deschamps zostáva na lavičke. "Bolo by lepšie, keby sme nemuseli hrať 13. novembra," priznal Deschamps.
Pred zápasom bude držaná minúta ticha na pamiatku obetí, no "futbal sa musí hrať," dodal. Zápas môže rozhodnúť o postupe Francúzska na MS 2026 v Severnej Amerike.
Francúzi vedú D-skupinu o tri body pred Ukrajincami, ktorí musí zvíťaziť, aby si udržali šancu na prvé miesto. Ukrajina sa tiež snaží udržať si druhé miesto pred Islandom a postúpiť aspoň do baráže.
Do francúzskeho tímu sa vrátil veterán N'Golo Kanté, ktorý hrá v Saudskej Arábii, no Randal Kolo Muani musel pre zlomenú čeľusť odstúpiť.
Ousmane Dembélé z Paríža Saint-Germain je pre zranenie mimo hry. Francúzsko v septembri zdolalo Ukrajinu 2:0 v zápase hranom v Poľsku.