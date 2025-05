Veľká eufória v tíme Slovinska. Po 20 rokoch sa udržalo medzi elitou

Robert Sabolič, útočník Slovinska: „Toto pre mňa a chalanov veľa znamená. Prehrali sme zatiaľ každý zápas, ale dnes sme to zvládli a je to veľký úspech. Náš brankár bol úžasný. Na Francúzoch bol vidieť tlak a to sme využili. Máme mladý tím, ale splnili sme cieľ.“

Pierre-Edouard Bellemare, kapitán Francúzska: „Je to ťažká prehra. Mám pocit, že sme turnaj začali správnym spôsobom, ale nevyužili sme viacero možností, keď sme mohli získať body. A v dôležitých zápasoch to už nebolo ono.“