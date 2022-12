Zlaté retiazky museli ísť dole. Francúza upozorňoval tréner: Je to naša vina

Koundé na chvíľu zišiel z ihriska a jeden z asistentov trénera Didiera Deschampsa mu prívesky zobral. Kormidelník "Les Bleus" podľa jeho slov nevedel o tom, že jeho zverenec má na sebe šperky počas stretnutia. Novinári sa ho spýtali aj na to, či Koundé nemal na retiazkach dúhový motív ako prejav podpory iniciatíve "OneLove", do ktorej sa plánovalo zapojiť viacero európskych národných tímov.

"Úprimne, neviem, čo mal na retiazkach. Viem, že je poverčivý a zvyčajne nosieva náhrdelník aj na tréningoch. Povedal som mu, že môže byť rád, že som nebol pri ňom, lebo by som mu ho strhol," povedal o Koundém Deschamps, ktorý vraj vie o zákaze nosenia šperkov v zápasoch.



"Viem, že hráči nemôžu nosiť náhrdelníky ani náramky a platí to aj pre neho. Nemôžete hrať ani so slnečnými okuliarmi, hodinkami, prsteňmi či retiazkami.

Nie je to povolené a ja som si myslel, že si dal šperky dolu, ale on to neurobil. Je to teda naša vina," doplnil kouč úradujúcich majstrov sveta.

MS vo futbale 2022