Malý chlapec utiekol pred vojnou, hviezda Manchester City ho pozvala na tréning

"Ako väčšina Ukrajincov, aj on a jeho rodina boli pre vojnu nútení opustiť svoje domovy. Pred 75 dňami tento chlapec sníval o tom, že sa stane futbalistom a bezstarostne trénoval so svojím tímom. Dnes sníva len o jednej veci - o mieri v našej krajine," dodal 25-ročný Zinčenko, ktorý do Manchester City zamieril po ME 2016.