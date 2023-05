FOTO: Z NHL prišli traja. Ktorí hráči sú v slovenskom tíme na MS v hokeji 2023?

Ak by boli Michalovce prešli cez Košice do finále, bol by to zrejme on, kto by dostal cenu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacích bojov.

Stanislav Škorvánek predvádzal vynikajúce výkony a zažil kariérny reštart, veď ešte v minulom ročníku chytal za Žilinu v prvej lige.

Ak ho tréneri postavia do bránky na MS, bude to jeho premiérový štart na svetovom šampionáte. V roku 2016 odchytal necelý jeden zápas na MS do 20 rokov.