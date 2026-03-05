Slovákov čaká federálne derby. Nastúpia aj proti najväčšiemu favoritovi na zlato

Slovenskí florbalisti budú hrať na decembrových majstrovstvách sveta v Tampere v základnej skupine B so Švédskom, Českom a Nemeckom.
Prvé dva tímy postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšné dva čaká kvalifikácia play-off. V skupine A sa predstavia domáce Fínsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Nórsko. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Tampere.
Turnaj sa bude hrať od 4. do 13. decembra. Šestnástka účastníkov je, rovnako ako na minulých šiestich šampionátoch, rozdelená do dvoch výkonnostných kategórií po ôsmich.
Skupinu C tvoria Estónsko, Singapur, Slovinsko, Thajsko a v „déčku“ sa predstavia Dánsko, Filipíny, Japonsko a víťaz americkej kvalifikácie.
V nej sa stretnú Spojené štáty americké a Kanada v Austine 19. a 21. marca. Dva úspešné celky zo skupín C a D budú hrať v osemfinálovej časti s tímami z tretích a štvrtých miest skupín A a B.
Základné skupiny MS
Skupina A: Fínsko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko
Skupina B: Česko, Švédsko, Slovensko, Nemecko
Skupina C: Estónsko, Singapur, Slovinsko, Thajsko
Skupina D: Dánsko, Filipíny, Japonsko, víťaz americkej kvalifikácie (USA alebo Kanada)