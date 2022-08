Producent LeBron James sa osvedčil. Film Hustle patrí k najobľúbenejším

BRATISLAVA. Ak po niečom dostatočne túžite a ste ochotní makať nad svoje limity, aby ste to dosiahli, väčšinou sa vám to podarí. To je životná lekcia, ktorú mnohé športové filmy využívajú na to, aby zabavili diváka a zároveň mu ponúkli niečo užitočné. Nový film Adama Sandlera na Netflixe s názvom Hustle (Životný zásah) túto životnú lekciu odráža. Vonku je iba niekoľko týždňov, no trvalo iba zopár hodín a už sa stal číslom jeden nielen v očiach Sandlerových priaznivcov, ale aj mnohých basketbalových a športových fanúšikov.

Film nájdete na Netflixe Dlhoročný basketbalový nadšenec Adam Sandler posunul svoju lásku k tejto hre o level vyššie. Či už ste hercovým fanúšikom, prípadne milujete športové filmy, alebo máte len náladu na drámu s prvkami komédie, film Hustle sa vám bude páčiť. “Vedel som, že tento film je pre mňa úplne niečím iným. Je to akási kombinácia vecí, ktoré som robil v minulosti a novšia verzia toho, kto som dnes,” prezradil Sandler pre web EW.com v máji tohto roku.

V konkurze na postavu basketbalistu Boa Cruza, ktorý sa snaží dostať do NBA, obstál zďaleka najlepšie Španiel Juancho Hernangómez. Pre rolu Cruza potreboval režisér Jeremiah Zagar nájsť skvelého herca, ktorý by vedel hrať basketbal a ktorý by navyše zaujal aj svojím vzhľadom. V jednom z rozhovorov Španiel priznal, že Adama Sandlera v zozname obľúbených hercov nemá, no to netrvalo dlho. “Pochádzam zo Španielska, jeho filmy samozrejme poznám, ale nikdy som nebol jeho fanúšikom,“ povedal Hernangómez pre web EW o spolupráci so Sandlerom. Zároveň dodal, že si herca rýchlo obľúbil. “Od prvého dňa, keď sme sa zoznámili, bola medzi nami chémia. Mal ma rád ako svojho staršieho syna a ja som sa na neho pozeral ako na svojho otca. Staral sa o mňa od prvého dňa,” povedal Hernangómez pre web EW.com. Iné to nebolo ani pre Sandlera. “Naozaj som sa s Juanchom veľmi zblížil, cítim sa pri ňom ako s rodinou.”

Ako dostal Hernangómez rolu? Adam Sandler prezradil, že spoločne so scenáristom filmu Willom Fettersom a režisérom Jeremiahom Zagarom pracovali tvrdo pri hľadaní postavy, ktorá stvárnila Boa Cruza. “Celý proces hľadania Boa Cruza sa uskutočnil počas karantény. Volali sme cez Zoom, pracovali sme na scenári a pozerali sme videokazety basketbalových hráčov, ktorí boli na konkurze. Videli sme veľa skvelých hráčov a veľa chalanov, ktorí boli dobrí aj ako herci. Nemyslím si, že Juanchov sen bol hrať niekedy vo filme. Myslím si, že to spravil ako všetci chalani. Mal nejaký ten voľný čas pre seba, keď sa flákal a rozhodol sa, že pre nás natočí pásku,” prezradil Sandler v rozhovore pre Entertainment Weekly.

“Hovorili sme si: ‘Chlapče, tento chlap je prirodzený.’ Skutočnosť, že bol skvelý hráč, mladý chalan a stále mal chuť presadiť sa, nám pomohla pri rozhodovaní.” Lepšieho producenta by nenašli Film Hustle nezachytáva skutočné udalosti, ale vďaka skvelej produkcii to tak divákovi pripadá. Nakrútiť film z prostredia basketbalu nie je jednoduché, pokiaľ za jeho produkciou nestojí 4-násobný šampión a najužitočnejší hráč NBA LeBron James. Jeho spoločnosť SpringHill spolupracovala so Sandlerom, aby sa tento film stal čo najbližším obrazom reality z basketbalového prostredia. Využitím svojich skúseností a dosahu v lige sa James ubezpečil, že film má všetko, čo potrebuje. A výsledok? Portál Rotten Tomatoes je považovaný za svetovú jednotku v recenziách filmov a televíznych relácií. Film Hustle sa usadil na čele rebríčka všetkých filmov Adama Sandlera s 93% hodnotením od kritikov. Od momentu spustenia na Netflixe patrí medzi najobľúbenejšie a najodporúčanejšie filmy.

Iba pred necelým rokom uzrelo svetlo sveta pokračovanie filmu Space Jam 2, v ktorom hral hlavnú úlohu práve 37-ročný James. Na portáli Rotten Tomatoes ho kritici ohodnotili iba na 23%. “Pokračovanie” filmu z roku 1996, v pôvodnej úlohe s hviezdou NBA Michaelom Jordanom, sa snaží nájsť spôsob, ako uspokojiť nielen deti z 90. rokov, ktoré chcú ešte raz ochutnať z tohto nostalgického nektáru, ale aj mladých ľudí, ktorí žiadajú prepracovanejšiu verziu filmu v hlavnej úlohe so športovcom, ktorého poznajú o niečo lepšie. O čom je film Hustle? Adam Sandler stvárnil vo filme postavu skauta tímu NBA Philadelphia Sixers Stanleyho Sugermana, ktorý trávi väčšinu svojho času cestovaním po svete a hľadaním talentov, ktoré by jeho tím mohol získať na drafte. Je vidieť, aký náročný vie byť život skauta, ktorému pre prácu nezvýši čas na rodinu. Veci sa začnú zlepšovať, keď ho jeho šéf a majiteľ tímu povýši. Majiteľ však umrie a vedenie prevezme jeho syn Vince, ktorý Stanleyho vráti do pozície skauta. Keď však objaví na pouličnom ihrisku Boa Cruza, veľký talent s komplikovanou minulosťou a kvôli nemu riskuje všetko, aby ho dostal do tímu. Majiteľ mu tento zámer komplikuje. Okrem Juancha Hernangómeza sa vo filme ukázali aj iní hráči z NBA, ako napríklad 224 centimetrový obor Boban Marjanovič, jednotka draftu 2020 Anthony Edwards, či legendy Kenny Smith a Julius “Dr. J” Erving. Táto štvorica má vo filme svoje vlastné scény, okrem nich však nájdete na obrazovke aj ďalšie hviezdy.

Zo spomenutých hráčov treba vyzdvihnúť výkon ‘Ant-Mana’, ako fanúšikovia prezývajú Anthonyho Edwardsa. Bolo vidieť, že Kenny Smith má s prácou pred kamerou skúsenosti. Na jeho hlas či tvár narazíte každý týždeň počas prenosov NBA. Pre 21-ročného Edwardsa to bola filmová premiéra. Vo filme Hustle hrá sebavedomého a arogantného mladého basketbalistu, ktorý sa snaží ukázať, prečo by mal byť najlepším hráčom v drafte. Zakaždým, keď sa Edwardsova postava objavila na plátne, mohli ste si byť istí, že uvidíte dve veci, ktoré nemôžu v basketbale chýbať: intenzívnu konkurenciu a ‘trash talking’ bez hrany. Zápornú postavu zahral tak skvelo a autenticky, že sa vám určite znechutí.