Klein môže byť tromfom, lebo ho súperi nepoznajú, vraví Polášek

BRATISLAVA. Keď v roku 2013 ukončil kariéru nemal veľmi na výber. Mal problémy s chbticou a bolesti ľavej nohy. Problémy neustupovali. Končil s vedomím, že na olympijských hrách si nikdy nezahrá. Po štyri a polročnej pauze sa k tenisu vrátil. Tento rok vyhral titul na Australian Open vo štvorhre a vybojoval si aj miestenku na olympijské hry. Získal ju vďaka tomu, že bol v rebríčku ATP vo štvorhre na 9. mieste. Tenisti do desiateho miesta deblového rebríčka si mohli ako spoluhráča vybrať takmer kohokoľvek.

Filip Polášek je v 35 rokoch jedným z najstarších nováčikov na olympiáde v slovenskom tíme Ešte starší od neho je 45-ročný golfista Rory Sabbatini. „Vekovo som starší a je to moja prvá olympiáda. Som tu za Rockyho,“ hovoril Polášek pre Sportnet. „Ako sa olympiáda blížila, vedel som o možnosti, že ak budem do desiateho miesta v deblovom renkingu, získam automatickú miestenku. A klamal by som, ak by som tvrdil, že som nad tým od vlaňajšieho Australian Open nerozmýšľal a netúžil po tom. Teší ma, že sa to podarilo. Aj keď olympiádu o jeden rok posunuli, udržali sme si vysokú výkonnosť a podarilo sa kvalifikovať do Tokia. Je to super,“ tešil sa.

Olympiáda je ako grandslam Olympijský turnaj v tenise nie je taký prestížny ako grandslamy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo štart v Tokiu odvolalo viacero svetových hráčov – Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Denis Shapovalov. Vo dvojhre až 24 hráčov z päťdesiatky rebríčka odmietlo štart na olympiáde. „Náš súťažný kalendár je nabitý,“ vysvetľuje Polášek. „Pred týždňom sa skončil Wimbledon, teraz ideme na olympiádu a priamo z Tokia letím do Ameriky, kde budem ďalších päť týždňov. Je to náročné. Ale pre mňa sú olympijské hry na rovnakej úrovni ako grandslam a teším sa na to.“

Hry sa mali konať už vlani. Pre pandémiu ich o rok posunuli. Hoci pandémia nepominula a v Tokiu predĺžili núdzový stav, najväčšie športové podujatie sa bude konať. Bude to však s množstvom obmedzení. Nebude to olympiáda ako v minulosti. V hľadisku počas súťaží nebudú diváci, športovci sa nebudú môcť spolu stretávať, budú sa musieť izolovať, pravidelne sa testovať. Hry budú okresané len na samotné súťaže. Práve športovci, ktorí idú na svoje prvé hry, budú ukrátení o atmosféru olympiády.

"Určite to mrzí. Každý šport má svoje šampionáty, len tu ste mali šanci stretnúť aj iných športovcov a ísť si pozrieť aj iné športy. Bohužiaľ, je to takto. Nič s tým nenarobíme. Na bubliny som si zvykol. Neteším sa na to. Absolvoval som ich už toľko, že už neviem, čo si mám počať," hovoril slovenský reprezentant. Klein a súperi nepoznajú Jeho partnerom vo štvorhre bude 23-ročný Lukáš Klein (245. v ATP vo dvojhre, 258. vo štvorhre). Vybral si ho Polášek, ktorý miestenku vybojoval. Daviscupový kapitán Tibor Tóth túto nomináciu schválil. Počas sezóny spolu štvorhru nehrávajú. Odohrali niekoľko zápasov počas Davis Cupu. „Verím, že Lukáš bude najlepšia voľba. Je mladý, perspektívny a každým rokom sa zlepšuje. Typovo si sedíme. Máme to odskúšané. Trénovali sme spolu na Davis Cupoch. Vlani sme spolu hrali exhibičný turnaj,“ hovorí Polášek.

Lukáš Klein. (Autor: TASR)

„Dnes vo štvorhre platí, že víťazí často agresivita a dominancia cez servis. V tomto obaja vynikáme. Ak sa nám to podarí skĺbiť, môžeme dosiahnuť dobrý výsledok.“ Aktuálne sa spoločne pripravujú. Môže byť tromfom, lebo ho súperi nepoznajú V Tokiu sa predstaví v mužskej štvorhre 32 párov. Väčšina z nich nehráva spolu v priebehu sezóny. Rovnako ako Polášek, ktorého stabilným partnerom je Chorvát Ivan Dodig. Preto páry z rovnakej krajiny, ktoré hrávajú spolu stabilne, budú v Tokiu vo výhode a automaticky favoritmi.