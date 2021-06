Polášek si vybral spoluhráča. V Tokiu by mal štartovať s mladým talentom

"Myslím si, že tá podmienka o počte štartov platí, ak by mohol hrať a nehral. Ale on nebol nominovaný, nikdy ponuku neodmietol. Myslím si teda, že to bude v poriadku, ale je pravda, že úplne toto kritérium nespĺňame. Uvidíme, čo na to ITF povie," povedal Moška pre Sportnet.

"Nominácia druhého deblistu vychádza z niekoľkých kritérií. Musí si ju v prvom rade vybrať ten hráč, ktorý je líder. Filip Polášek si vybral Lukáša Kleina. Druhý, kto to musí schváliť, je nehrajúci kapitán (Tibor Tóth, pozn. red.). Ten túto nomináciu tiež schválil," objasňuje ďalej Moška.

"Takže ITF to buď schváli, alebo nám povedia, že to musíme zmeniť," uzavrel.