Babka sa za neho pred zápasmi modlí. Popradský talent má Bondru za vzor

V 17 rokoch hrá svoje prvé finále medzi mužmi. Hoci viacerí súperi vážia aj o 20 kíl viac, súbojom sa nevyhýba. Na domáce zápasy série o majstrovský titul si vyžiadal najviac lístkov spomedzi všetkých spoluhráčov. Talentovaný útočník Popradu FILIP MEŠÁR by neodmietol ani pozvánku do seniorskej reprezentácie. „Obliecť si národný dres je jedným z vrcholov kariéry pre každého hokejistu,“ priznal. Aký je to pocit hrať finálovú sériu v mužskej extralige už ako 17-ročný? Je to skvelé. V mojej doterajšej kariére je to úplný vrchol. Nič lepšie som doteraz nezažil. Som veľmi rád, že mi tréneri dali od začiatku sezóny šancu pôsobiť v áčku. Snažím sa im odvďačiť čo najlepšou hrou. Mám veľkú radosť, že sme postúpili do finále a môžeme bojovať o titul.

V tíme navyše nie ste len do počtu. Na svoj vek trávite na ľade veľa času. Cítite, že vám tréneri dôverujú? Určite áno a veľmi si to vážim. Aj keď vypadne hráč z elitného útoku, zaradia ma doň. Vždy chcem na ľade odovzdať maximum a pomôcť tímu. V úvodných zápasoch finále vo Zvolene sa zranili veľké opory vášho tímu – Marcel Haščák a Dávid Skokan. Je možné takých hráčov nahradiť? V prvom rade dúfam, že sa obaja dajú zdravotne do poriadku. Sú to pre nás veľké straty. Verím, že v domácich zápasoch nastúpia. Ak by nemohli hrať, musíme zabrať aj za nich.

Vo finále prehrávate so Zvolenom 0:2 na zápasy. V rovnakej situácii ste boli aj v semifinále s Michalovcami. Napokon ste sériu otočili štyrmi víťazstvami v rade. Trúfate si to zopakovať? Nikdy neskladáme zbrane. Chceme vybojovať titul. O to viac, že ho Poprad zatiaľ nikdy nezískal. Máme väčšie sebavedomie, keďže sa nám s Michalovcami podarilo sériu otočiť. Prvé dva zápasy boli vyrovnané a tak, ako ich vyhrali oni, mohli sme pokojne uspieť aj my. Myslím si, že aj Zvolenčania vedia, aká je naša sila, preto nás nemôžu podceniť. Nastupujete na ľade aj proti súperom, ktorí sú od vás o 15 rokov starší. Viacerí z nich majú aj o 20 kíl viac. Museli ste tomu prispôsobiť vašu hru? Vždy sa snažím hrať aj agresívne a do tela. Uvedomujem si ale, že v súbojoch nemám navrch. Snažím sa to vykompenzovať rýchlosťou a šikovnosťou. Keďže obrancovia sú obvykle vyšší a pomalší, je to moja výhoda. Aj preto sa snažím čím rýchlejšie sa im vyhýbať pri mantineloch. Svoju výšku a váhu zatiaľ neberiem ako hendikep. Verím, že sa to časom ešte zmení.

Tvrdých súbojov sa 17-ročný útočník nebojí. (Autor: TASR)

V play off bolo vidieť viacero zranení a nepríjemných zákrokov. Neboja sa o vás rodičia? Sledujú každý môj zápas. Mama sa o mňa bojí stále. Babka sa za mňa pred každým zápasom modlí. Viac sa o mňa báli na začiatku sezóny. Postupne sa to trochu zmiernilo, ale stále nejaké obavy ostali. Vy sa neobávate? Mierny stres mám stále, ale po prvých striedaniach to zo mňa opadne. Potom sa už snažím sústrediť len na hru a svoj výkon. Do áčka ste sa zaradili aj pre pandémiu, ktorá prerušila mládežnícke súťaže. V nich by ste asi odohrali väčšinu zápasov. To je pravda. Celá sezóna je veľmi zvláštna. Snažím sa však chopiť príležitosti, ktorú mi tréneri dali. Zahral som si aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Ani som nesníval, že by sa mi to mohlo podariť tak skoro. Verím, že na to nadviažem v ďalších rokoch. Rodina vás v tejto sezóne nemohla vidieť hrať priamo na štadióne. Teraz to už možné je. Koľko lístkov ste na finále museli zháňať? Minulý týždeň nám prišli papiere, v ktorých sme mali vyplniť záujem o počet lístkov. Zdá sa mi, že pri mojom mene ich bolo najviac. Požiadal som o trinásť lístkov. Príde skoro celá rodina. Počas sezóny ma vidieť nemohli, tak som rád, že sa to podarí teraz na finále. Som presvedčený, že nás diváci budú hnať a vyrovnáme sériu. Celú sezónu ste hrali pred prázdnymi tribúnami. Ako ste vnímali vo Zvolene návrat divákov na tribúny? Na to, že ich nebolo veľa, urobili dobrú atmosféru a povzbudzovali svoj tím. Zo začiatku to bolo zvláštne, opäť počuť ľudí na štadióne. V druhom zápase sme si to už ani neuvedomovali.

Za prvý gól, ktorý ste strelili ešte v základnej časti, ste spoluhráčom do šatne doniesli koláče od mamy a babky. Čo ste doniesli, keď ste strelili prvý gól v play off vo štvrťfinále proti Detve? Opäť to boli koláče. Chlapci si už rovno povedali, ktoré im chutili najviac a babka ich znova napiekla. Pojedli sa veľmi rýchlo. Pred začiatkom play off ste predĺžili zmluvu s Popradom aj na ďalšiu sezónu. Ponuky ste mali aj zo zámorských juniorských líg. Čo napokon zavážilo, že ste sa rozhodli ostať na Slovensku? Páči sa mi, že v Poprade sa veľmi intenzívne venujú mladým hráčom. Dostávam na ľade veľa priestoru. Sú tu výborné podmienky na trénovanie. Navyše v klube sú skvelí ľudia. To boli hlavné dôvody, prečo som chcel ostať doma. Hokejový expert RTVS Rastislav Konečný sa pre Sportnet vyjadril, že ak by ste nehrali finále extraligy, zrejme by vás už povolali do reprezentácie. Tešia vás podobné chvály? Samozrejme ma to teší a pozvánku z reprezentácie by som určite neodmietol. Prípravný zápas by som si rád vyskúšal. Na druhej strane si myslím, že som ešte úplne nedozrel na reprezentačnú úroveň. Ak mi bude zdravie slúžiť a budem mať výkonnosť, rád by som zabojoval o účasť na majstrovstvách sveta v ďalšom roku. Obliecť si národný dres je jedným z vrcholov kariéry pre každého hokejistu.

Filip Mešár (vľavo) by pozvánku do seniorskej reprezentácie neodmietol. (Autor: TASR)

Nedávno sa stal váš rovesník Juraj Slafkovský najmladším hráčom, ktorý nastúpil za národný tím a navyše sa aj gólovo presadil. Sledujete jeho výkony v reprezentácii? Juraja aj Šimona Nemca sledujem a sme často v kontakte. Chodili sme spolu na rôzne turnaje. Sme dobrí kamaráti. Obaja hrajú v reprezentačnom áčku, ako keby boli lídrami. Klobúk dole pred nimi. Dúfam, že sa im bude dariť aj naďalej. Obaja sú šikovní a sú super aj po ľudskej stránke. Jedným z vašich vzorov spomedzi Slovákov je Peter Bondra. Čo vás na ňom najviac zaujalo? Veľmi sa mi páčil jeho štýl korčuľovania a rýchlosť. Keď som si pozeral záznamy z majstrovstiev sveta 2002, zaujala ma jeho hra. Nazbieral tam aj veľa bodov a je strelcom zlatého gólu. Bol to vynikajúci hráč.