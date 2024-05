Fanzóna Slovenska v tieni útoku na premiéra. Je to extrém, hovorí fanúšik

"Snáď to dobre dopadne a zápas proti Poľsku si budeme môcť užiť so všetkým, čo k tomu patrí," dodal.

Poliakov bolo pred zápasom vo fanzóne menej, ale ich nápor sa očakával s pribúdajúcimi desiatkami minút. V drese s orlicou na hrudi boli aj fanúšikovia, ktorí rozprávali po Česky.

"Máme radi Slovákov. Sme fanúšikmi Třinca, takže je to jasné. Ale chodíme občas aj na hokej do Poľska, kde máme kamarátov a oni zasa chodia pomáhať fandiť k nám.

Takže teraz im to vraciame. Vieme, že to budú mať proti Slovákom ťažké, ale my si to ideme hlavne užiť," povedal fanúšik Radek.