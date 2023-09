FABRIQ 3: Dominantný výkon od začiatku do konca, Nikolić nedal Lukačovičovi šancu

Nikolić do duelu vstupoval s perfektnou bilanciou troch výhier, keď dovtedy postupne zdolal Milana Stanojkovića, Michala Zátorského a naposledy na druhom podujatí FABRIQ MMA i Denisa Gondžalu.

Lukačovič do zápasu nastúpil s jasným cieľom, a to ako dostať sa na víťaznú vlnu, tak i ukázať sa promotérom v Oktagone a vyslúžiť si tam tak ďalšiu šancu bojovať.

Priebeh zápasu

Súboj začal opatrne, po tridsiatich sekundách prichádza prvý pokus o strh zo strany srbského bojovníka. Lukačovič sa pri klietke bráni, snaží sa kontrolovať ruky Nikolića a zamedziť mu spojenie rúk a následný takedown.

Po dvoch minútach boja pri klietke sa dostal Nikolić za chrbát Lukačoviča, utiahol si body lock a pridáva tvrdé údery.

Škrtenie? Lukačovič to dokonca ani nebráni, no Nikolić to po chvíli púšta! Netrvalo dlho a ďalší pokus o škrtenie, toto je už skutočne výborne dotiahnuté!

Áno, je to tak. Nikolić a ďalšie víťazstvo víťazstvo v profesionálnom MMA na submisiu.

V prvom kole víťazí na škrtenie rear-naked choke Srb Stevan Nikolić!