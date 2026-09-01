Zápas izraelského majstra v Belgicku nepovolili. Primátor hovorí o záujme verejnej bezpečnosti

Štadión v Leuvene.
Štadión v Leuvene. (Autor: vaudais toujours)
TASR|1. sep 2026 o 20:58
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Union má izraelského majstra privítať 22. októbra.

Primátor belgického mesta Leuven zakázal príchod izraelského futbalového klubu Hapoel Beer Ševa v rámci zápasu Európskej ligy na pôde Union Saint-Gilloise.

Úradujúci belgický vicemajster chcel odohrať všetky štyri domáce zápasy v Leuvene, pretože jeho vlastný štadión v Bruseli nespĺňa normy UEFA pre európske pohárové súťaže.

Union má izraelského majstra privítať 22. októbra. Primátor Mohamed Ridouani v pondelok večer oznámil, že mesto zápas nepovolí „v záujme verejnej bezpečnosti“, a to ani bez prítomnosti divákov.

Ridouani uviedol, že jeho stanovisko je v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím nepovoliť belgickým reprezentáciám odohrať v Leuvene zápasy proti Izraelu.

„Povinnosťou usporiadateľského klubu je nájsť náhradné dejisko,“ vyhlásila UEFA podľa agentúry AP. Nové dejisko bude známe v najbližších dňoch.

Európska liga

    Štadión v Leuvene.
    Štadión v Leuvene.
    Zápas izraelského majstra v Belgicku nepovolili. Primátor hovorí o záujme verejnej bezpečnosti
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