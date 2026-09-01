Tréner Slovana opäť riskoval, no Pospíšil ho potrestal. V príprave zaujala aj Žilina

Na snímke zľava brankár Slovana Bratislava Julian Junca, hráč Slovana Liam Pecararo a hokejista Komety Brno Andrej Kollár v prípravnom zápase HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno.
Na snímke zľava brankár Slovana Bratislava Julian Junca, hráč Slovana Liam Pecararo a hokejista Komety Brno Andrej Kollár v prípravnom zápase HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. sep 2026 o 19:32
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Zvolen nestačili na poľský klub Sosnowiec, ktorému podľahol 0:1.

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorňajšom prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2:3 po predĺžení.

Víťazný gól českého tímu strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil.

Slovan v predĺžení opäť siahol po hre bez brankára, čo následne gólom do odkrytej bránky potrestal Pospíšil.

Dosiahol už štvrtý víťazný gól v tohtoročnej príprave.

V ďalšom prípravnom zápase si Vlci Žilina poradili so Zlínom 7:3. V drese tipsportligistu sa hetrikom blysol Brett Ritchie.

Hráči HKM Zvolen nestačili na poľský klub KH Zaglebie Sosnowiec, ktorému podľahli 0:1.

Michalovce otočili duel na ľade maďarského DEAC Debrecín a zvíťazili 3:1. Dva góly „líšok“ vsietil Matthew Boucher.

Prípravné zápasy - výsledky - 1. september:

HC Slovan Bratislava – HC Kometa Brno 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Góly: 44. Korczak, 57. Turan - 22. Brabenec, 56. Cingel, 62. K. Pospíšil

Vlci Žilina – RI Okna Berani Zlín 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)

Góly: 7., 12. a 50. Ritchie, 8. Török, 16. Š. Petráš, 34. Walega, 43. Koyš – 30. a 42. Guévin, 26. P. Holík

HKM Zvolen – KH Zaglebie Sosnowiec 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 24. Naróg

DEAC Debrecín - HK Dukla Michalovce 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Góly Michaloviec: Boucher 2, Welsh

Slovensko

Na snímke zľava brankár Slovana Bratislava Julian Junca, hráč Slovana Liam Pecararo a hokejista Komety Brno Andrej Kollár v prípravnom zápase HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno.
Na snímke zľava brankár Slovana Bratislava Julian Junca, hráč Slovana Liam Pecararo a hokejista Komety Brno Andrej Kollár v prípravnom zápase HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno.
Tréner Slovana opäť riskoval, no Pospíšil ho potrestal. V príprave zaujala aj Žilina
dnes 19:321
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