Hup, hop Nigro. Jeho srdce bije dvojnásobne, lepší cudzinec na Slovensku nebol

„Je to najkrajšia fotka. Milujem Slovan, Slovensko je moja krajina,“ tvrdí. Stále rozpráva slušnou slovenčinou. Dohovorí sa aj francúzsky, taliansky, anglicky, portugalsky.

Na facebooku má Argentínčan FABIO NIGRO (56 r.) profilovú fotku už historickú, kde kráča v drese Slovana a posiela bozky smerom do hľadiska už zbúraného štadióna na Tehelnom poli. Na pleciach má svojho syna, v rovnakom drese.

So Slovanom získal tri tituly. Má povesť najlepšieho legionára v dejinách slovenskej ligy, fanúšikovia naňho kričali: Hup, hop Fabio.

Dnes má dve práce, je aj sociálny pracovník.

V rozhovore pre Sportnet spomína na slávne časy. Aj na to, ako pred zopár rokmi robil pre Slovan skauta či analyzuje šance Argentíny na MS v Katare.

Hovoríte viacerými jazykmi, vrátane slovenčiny. Máte na to talent?

Nie. Hrával som v Taliansku a vo Francúzku, kde sú podobné jazyky ako španielčina. Beriem to takto. Keď idete pracovať do nejakej krajiny, kde vás platia, tak by ste sa mali naučiť ich reč.

Na slovenskom tanieri som jedol tri roky (tri sezóny pôsobil v Slovane, pozn. red.). Musel som sa naučiť vašu reč, ide o rešpekt k vám. Chcel som, aby ľudia v mojom okolí vedeli, čo si myslím. Funkcionári, hráči, novinári.

Začiatky boli ťažké, s trénerom Dušanom Galisom som rozprával po anglicky, s Dušanom Tittelom po francúzsky. Chcel som však komunikovať so všetkými, aby som si vedel zariadiť, čo potrebujem. Nemal som na výber, aj keď slovenčina je veľmi náročná. Ja si dobre uvedomujem, že neviem dobre slovensky.