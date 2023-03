Prečo je Max Verstappen taký sebec? Môže za to otec. Pérez mu už nepomôže

V tomto by si mohol vziať príklad od rivala Lewisa Hamiltona.

BRATISLAVA. Každý jazdec vo formule 1 je sebec. Niekto väčší, niekto menší. Bez tejto vlastnosti by sa z nich nestali majstri sveta.

Mal by si však uvedomiť, aké šťastie v kariére má. Veľa skvelých pilotov nedostalo šancu predviesť sa v špičkovom monoposte a ukázať skutočný potenciál.

Takých nájdeme aj dnes, napríklad Esteban Ocon či Lando Norris. Najdôležitejšie je auto. Ak nemáte rýchly monopost, preteky nevyhráte.

Až na druhom mieste je pilot. To znamená, že ak by Max Verstappen jazdil v priemernom aute, nikdy by sa nestal majstrom sveta.