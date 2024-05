Hudáček neskrýval sklamanie: Z ich brankára sme urobili hviezdu

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: Je to smola, vyrovnali tesne pred koncom. Myslím si, že sme podali veľmi dobrý výkon a boli sme aktívnejší. Škoda toho ľadu, puk skáče a naozaj sa na tom ťažko hrá. Lotyšom to vyhovovalo viac.

Libor Hudáček, útočník Slovenska: Sme sklamaní. Nemyslím si, že sme hrali zle, ale nepadalo nám to a urobili sme z ich brankára hviezdu. Išlo o veľa, my sme ich tlačili, ale dnes nás asi nebolo súdené vyhrať.

Peter Cehlárik, útočník Slovenska: Od prvej do poslednej minúty to bol fyzicky ťažký zápas. Škoda, keby sme v prvých 40 minútach premenili svoje šance, tak to mohlo vyzerať inak. Chalani hrali výborne v oslabení.

V predĺžení sme výborne ubránili dvakrát oslabenia a v nájazdoch to už bola lotéria. Lotyši nám výborne bránili presilové hry. Málo sme sa tlačili do brány a chceli sme vymyslieť aj prihrávku naviac. Musíme to viac zjednodušiť.

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska: Bol to náročný zápas. Dali sme neskoro gól a než sme sa nazdali, dostali sme ďalší. Nadreli sme sa a sami sme si to potom pokašľali. Mali sme šancu vyhrať. Je to frustrujúce.

Dal som síce prvý nájazd, ale to je jedno. Mal som dať aj druhý. Zatiaľ mi gól z hry nepadol. Bol by som za to rád. Verím, že príde v správny moment. Dal som však šesť prihrávok, to znamená šesť gólov.

Samuel Hlavaj, brankár Slovenska: Je to ťažké. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas s plnili sme to, čo od nás tréneri chcú, len nám to nechcelo padať.

Najťažšie boli asi to predlženie, keďže tam mali dve presilovky 4 na 3. Na nájazdy som bol pripravený, bol som stopercentne pripravený.

Ten rozhodujúci gól bol nešťastný. Chytil som ten nájazd, ale ako ten puk rotoval, tak padol na môj betón a potom som už len videl ako ide do bránky.