Šikovný ľavák skončil potichu. Vedie mládež famóznej akadémie

Nepovažoval som za dôležité to dávať von, nikdy som nechcel byť v centre pozornosti. Pre mňa to bola osobná záležitosť. Nechcel som z toho robiť veľké fanfáry.

Mnohí športovci nezvládnu ukončenie kariéry. Aké sú vaše skúsenosti?

Musím priznať, že to nie je jednouché. Nezažívate rovnaké stereotypy a nemáte režim, ako počas kariéry. Každý musí nájsť zmysel života. Ja som ho našiel v rodine, máme dve deti, malých chlapcov. To ma posúva ďalej. Snažím sa nájsť, čo by bolo pre mňa v živote to najzmysluplnejšie. Je to proces, ktorý trvá možno viac rokov.

Český futbalista Tomáš Řepka nazval ukončenie kariéry polosmrťou. Odráža to prirovnanie realitu?