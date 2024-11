Slovensko má záujem hostiť dva basketbalové šampionáty. Keketi už o tom informoval FIBA

BRATISLAVA. Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi sa v piatok stretol s predstaviteľmi Medzinárodnej basketbalovej asociácie (FIBA) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

V deň, kedy sa zrodil nový divácky rekord v návštevnosti basketbalu na Slovensku, keď na zápas kvalifikácie ME 2025 Slovákov proti Španielsku prišlo do bratislavskej Tipos arény 10.046 divákov, s partnermi diskutoval o kandidatúre SR na organizáciu majstrovstiev Európy žien 2027 a ME juniorov 2026.

Keketi: Máme jasnú víziu