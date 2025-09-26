Trump zvažuje presun zápasov MS z miest, ktoré on označí za bezpečnostné riziko

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dejiská zápasov MS 2026 vo futbale sa môžu zmeniť, ak hostiteľské mestá nedokážu zariadiť bezpečnosť pre návštevníkov. To isté sa údajne môže týkať aj olympijských hier v Los Angeles 2028.
Trump očakáva, že svetový šampionát v budúcom roku bude pre návštevníkov bezpečný.
„Ak prídem k záveru, že mesto nie je bezpečné, podujatie sa tam konať nebude. Nájdeme iné mesto,“ uviedol vo štvrtok pred novinármi.
Nie je však evidentné, či má najvyšší politický predstaviteľ USA kompetencie rozhodnúť o zmene konania dejiska podujatia, ktoré organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku má privítať 11 amerických miest - Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco a Seattle.
Americký prezident sa počas svojho druhého volebného obdobia dostal do sporu s viacerými miestnymi predstaviteľmi Demokratickej strany a obvinil ich, že nie sú schopní zaistiť vo svojich mestách bezpečnosť. Do Los Angeles i Washingtonu poslal Národnú gardu.