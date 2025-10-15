Trump pohrozil Bostonu odobratím zápasov MS vo futbale. Nepáči sa mu starostka

WASHINGTON. Prezident USA pohrozil presunutím zápasov futbalových majstrovstiev sveta 2026 preč z Bostonu.
Mesto má hostiť sedem duelov, USA spoluorganizujú MS spolu s Mexikom a Kanadou. Podľa Donalda Trumpa sú niektoré časti Bostonu ovládnuté nedávnymi nepokojmi.
Hlava štátu zároveň nazvala starostku Michelle Wuovú inteligentnou, ale radikálne ľavicovou.
„Mohli by sme im odobrať zápasy na MS. Milujem ľudí z Bostonu a viem, že zápasy sú vypredané. Ale vaša starostka nie je dobrá,“ citovala agentúra AP.
Trump naznačil, že „niektoré časti Bostonu sú ovládané“, ale neposkytol podrobnosti. „Mohli by sme ich získať späť asi za dve sekundy,“ dodal.
Trumpove komentáre prišli počas jeho stretnutia s argentínskym prezidentom a nebolo jasné, na čo narážal.
Začiatkom tohto mesiaca však došlo k viacerým zatknutiam v súvislosti s propalestínskou demonštráciou na Boston Common, ktorá prerástla do násilia a pri ktorej zranili štyroch policajtov.
Boston má hostiť 13., 19., 16., 23. a 26. júna zápasy v skupinách a 29. júna a 9. júla dva zápasy vo vyraďovačke.