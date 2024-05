Nemecko? Radšej by som hral proti Kanade alebo Fínsku, hovorí Graňák

„Doteraz je to jeden z mojich najväčších zážitkov v kariére. Jediné, čo tomu turnaju chýbalo, bola medaila. Mali sme na to silu a zodpovedali tomu výkony. Neodohrali sme jeden vyložene zlý zápas. Možno ten o 3. miesto proti Američanom.

„Keď sa tímu darí, hráči prirodzene viac vnímajú pozitívnu podporu ako tlak. Trúfam si však povedať, že súčasná generácia mladých hráčov je na tlak lepšie pripravená ako napríklad my v roku 2015, keď nás to v Ostrave pohltilo,“ ozrejmil Graňák, ktorý svoje posledné MS odohral v roku 2018, už pod taktovkou Kanaďana Craiga Ramsayho.

Strieborný medailista z MS 2012 priznal, že úvodný súper Slovenska na turnaji nepatril ani zďaleka k jeho obľúbeným.

„Počas mojej reprezentačnej kariéry som Nemcov vždy vnímal ako najmenej príjemného súpera zo všetkých. Ak by som mal prstom ukázať na nejaký reprezentačný tím, proti ktorému som nerád hral, boli by to práve oni. Priznám sa, že radšej by som hral proti Kanade alebo Fínsku.

Zápasy proti nim boli vždy zlomové. Nemci sú veľmi disciplinovaní, výborné bránia a nerobia zbytočné chyby či fauly. V posledných rokoch zapracovali aj na kreativite a hľadaní hokejových riešení. Myslím si, že chlapcov hneď na úvod čaká extrémne náročný súper,“ uzavrel slovenský rekordér v počte reprezentačných štartov.