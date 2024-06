ONLINE: Slovensko - Španielsko dnes, ME v malom futbale 2024 (skupina C, LIVE)

Vážení fanúšikovia malého futbalu. Vítam vás pri sledovaní druhého zápasu C skupiny medzi Španielskom a Slovenskom.



Španielsko



Španielsky výber vstúpil do turnaja zakopnutím. Nad jeho sily boli reprezentanti Česka. Duel bol vyrovnaný, ale Česi si napokon pripísali triumf 4:2. Španielom nateraz patrí tretia priečka.



Slovensko



Slováci vhupli do podujatia ako veľká voda. Prvým súperom boli Chorváti, ktorí nemali šancu na úspech. Polčas prehrali 0:3, po záverečnom hvizde odišli so zvesenými hlavami. Inkasovali debakel 1:10. Naša zostava bude v pondelok bohatšia aj o skúseného Erika Jendrišeka, ktorý sa v sobotu podpísal pod postup Starej Ľubovne do MONACObet ligy a následne odcestoval za výpravou.