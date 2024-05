Atraktívny hokej prenikavé výsledky na MS nepriniesol. Kto bude Ramsayho nástupca?

Dozrel už čas na zmenu? Ak áno, kto by ho mohol nahradiť? Sportnet oslovil s týmito otázkami viacero hokejových expertov a osobností.

Otázne je, či chceme hrať ďalej na výsledky alebo na krásu a budeme na ôsmom alebo deviatom mieste. Áno, Craig má rád atraktívny štýl a chce hrať atraktívny hokej. Výsledky na šampionátoch nám to veľmi neprinieslo.

Môj osobný názor je, že jediný vhodný kandidát je Vladimír Országh, ktorý podpísal zmluvu v Banskej Bystrici na dva roky. Nemyslím však, že by to chcel zobrať.

Myslím, že už je čas na zmenu. Craig urobil veľmi veľa pre slovenský hokej, dal nám identitu a tvár. Otázka je, či je na Slovensku vôbec niekto, kto je ochotný to zobrať na seba a či má kvality alebo budeme opäť hľadať v zahraničí.

Myslím, že by to mal byť niekto, kto s Craigom strávil veľkú časť jeho pôsobenia, aby pokračovala nadväznosť vízie, ktorú priniesol do národného tímu.

Vedel by som si predstaviť, že by to mohol byť niekto z našich mladých trénerov, ktorí boli jeho asistenti.

Aj oni potrebujú šancu ísť do pozície hlavného trénera na náročných podujatiach a posúvať sa vpred.