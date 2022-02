Pekné skoré ráno prajem všetkým športovým priaznivcom, na olypijskom turnaji je v skupine B na programe stretnutie medzi Dánskom a Ruským olympijsým výberom.



Dánsko vo svojom prvom vystúpení šokovalo Česko, ktoré zdolalo 2:1. Dáni si už v prvej tretine vytvorili dvojgólový náskok zásluhou Lauridsena a Nielsena. Čechom sa síce podarilo znížiť na začiatku druhej tretiny, keď skóroval Červenka, no to bolo z ich strany všetko.



Rusi vstúpili do turnaja taktiež úspešne, aj keď len tesnou výhrou nad Švajčiarskom. Jediný gól duelu padol z hokejky Slepysheva, a to tri sekundy pred prvým klaksónom.