Kto bude hrať za Slovensko na MS v hokeji? Ramsay a spol. uzavreli nomináciu

V tíme sú dvaja nováčikovia. Na veľkom turnaji ešte nikdy nehral obranca Andrej Golian a útočník Martin Pospíšil dokonca čaká na premiéru v seniorskej reprezentácii. Útočník Miloš Kelemen sa pripojí k reprezentácii v stredu, keď sa tím presúva do Ostravy, kde odohrajú Slováci zápasy B-skupiny. Na prvý duel nastúpia v piatok o 16.15 proti Nemecku.

"Za sedem rokov čo robíme s Craigom, toto bolo najťažšie rozhodovanie v posledný deň. V príprave malo veľa hráčov aj dobré ofenzívne čísla, ale tým že prišlo aj veľa hráčov zo zámoria, tak sa viacerí hokejisti z európskych klubov nedostali do nominácie. Nechceli sme aby hráči, ktorí sú zvyknutí hrať v prvých dvoch útokoch, boli v pozícii náhradníkov," komentoval záverečnú nomináciu generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. VIDEO: M. Šatan

Najväčším prekvapením je zrejme vyradenie Róberta Lantošiho, najproduktívnejšieho Slováka v minulej sezóne českej extraligy. "Lantoši hral v príprave veľmi dobre, ale tým že prišli hráči z NHL, bolo ťažké mu nájsť miesto v prvých dvoch útokoch a to ovplyvňuje aj jeho rolu, alebo presilovkový čas. Neviem, či by sme ho vedeli tak dobre využiť v tretej či štvrtej lajne a z úcty k nemu sme ho nechceli dať do pozície čakajúceho náhradníka. Bolo to najťažšie rozhodnutie v nominácii," dodal Šatan.

Generálny manažér tiež upresnil, že na šampionátovej súpiske Slovenska možno zostanú voľné jedno, maximálne dve miesta. Realizačný tím chce ešte počkať na vývoj play off v zámorskej AHL. Tam nastupuje pravidelne za Coachella Valley útočník Marián Studenič a ďalší útočník Adam Sýkora za Hartford.

Do prípravy sa zatiaľ nezapojil okrem Kelemena ani Martin Pospíšil, ktorý má drobné zdravotné problémy. "Neviem, koľko chcem prezradiť. Vyzerá to pozitívne, ale skôr ho budeme brzdiť, aby sa to naozaj doliečilo. Je to otázka niekoľkých dní, ale neviem povedať, či to budú tri dni alebo päť. Veríme, že hrať bude, ale nevieme či už prvý zápas," reagoval Šatan. Tvorbu nominácie podľa neho trochu komplikovalo dlhé play off českej extraligy.

"Trošku by nám pomohlo, keby hráči z českej ligy skončili skôr a mohli by sme ich vidieť dlhšie. Možno by ten proces výberu bol prehľadnejší. Rozhodnutia sme museli urobiť aj na základe toho, čo sme videli počas sezóny a v play-off."