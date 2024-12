Dvorský sa pripojil k tímu Slovenska. Chceme bojovať o medaily, vyhlásil

Ako vyhlásil, do tímu prišiel s výbornou náladou. "Som rád, že som sa pripojil k chalanom a tímu. Teším sa na tréning a aj celý turnaj," povedal pre web Hockey Slovakia.

OTTAWA. Dalibor Dvorský sa pripojil k reprezentácii Slovenska do 20 rokov, ktorá bude bojovať na mládežníckych MS v Kanade .

Aj napriek klubovým povinnostiam stíhal Dvorský sledovať prípravné zápasy svojich rovesníkov.

Devätnásťročný útočník bude na MS kapitánom Slovenska. "Je to veľká česť byť kapitánom na takomto veľkom turnaji. Budem sa snažiť byť čo najlepším hráčom. Budeme chcieť naše skúsenosti pretaviť do turnaja. Je nás viac chalanov, ktorí to tu môžu ťahať," dodal.