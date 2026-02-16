VIDEO: Najväčší favorit spadol a nemohol šprintovať. Slovák prišiel do cieľa bez straty

Okolo UAE 2026
1. etapa (Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace, 118 km):
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Emirates
2:30:56 h
2.
Cees Bol
Holandsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain Victorious
+ 0 s
4.
Matteo Malucelli
Taliansko
XDS Astana
+ 0 s
5.
Alessandro Romele
Taliansko
XDS Astana
+ 0 s
6.
Ilan Van Wilder
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
92.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 0 s
Mexičan Isaac Del Toro z tímu UAE Emirates si vybojoval víťazstvo v špurte v skrátenej úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo UAE 2026.
Jediný Slovák v štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) prišiel do cieľa v hlavnom balíku a klasifikovali ho na 92. mieste.
Dvadsaťdvaročný Del Toro, ktorý minulý rok skončil druhý na Giro d’Italia, odštartoval druhé etapové preteky seriálu World Tour v sezóne ideálne, keď v cieli porazil Holanďana Ceesa Bola a Taliana Antonia Tiberiho.
Etapu organizátori pre silný vietor skrátili zo 144 km na 118 km.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo UAE 2026
Talian Jonathan Milan bol najväčším favoritom na etapové víťazstvo, no jeden a pol kilometra pred cieľom tvrdo spadol na kruhovom objazde.
Del Toro dúfa, že pôjde v šľapajach svojho tímového kolegu a dvojnásobného svetového šampióna Tadeja Pogačara, ktorý tieto preteky vyhral vlani.
Jedným z jeho hlavných súperov by mal byť belgický jazdec Remco Evenepoel, najmä po tom, čo dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard odstúpil ešte pred prvou etapou pre nedávny pád a chorobu.
Druhou etapou bude v utorok 12-kilometrová časovka.