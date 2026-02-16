    VIDEO: Najväčší favorit spadol a nemohol šprintovať. Slovák prišiel do cieľa bez straty

    Isaac Del Toro
    Isaac Del Toro (Autor: Santos Tour Down Under/X)
    TASR|16. feb 2026 o 14:06
    Etapa bola skrátená pre silný vietor.

    Okolo UAE 2026

    1. etapa (Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace, 118 km):

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Emirates

    2:30:56 h

    2.

    Cees Bol

    Holandsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    + 0 s

    4.

    Matteo Malucelli

    Taliansko

    XDS Astana

    + 0 s

    5.

    Alessandro Romele

    Taliansko

    XDS Astana

    + 0 s

    6.

    Ilan Van Wilder 

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    92.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    Mexičan Isaac Del Toro z tímu UAE Emirates si vybojoval víťazstvo v špurte v skrátenej úvodnej etapy cyklistických pretekov Okolo UAE 2026.

    Jediný Slovák v štartovej listine Matthias Schwarzbacher (EF Education-EasyPost) prišiel do cieľa v hlavnom balíku a klasifikovali ho na 92. mieste.

    Dvadsaťdvaročný Del Toro, ktorý minulý rok skončil druhý na Giro d’Italia, odštartoval druhé etapové preteky seriálu World Tour v sezóne ideálne, keď v cieli porazil Holanďana Ceesa Bola a Taliana Antonia Tiberiho.

    Etapu organizátori pre silný vietor skrátili zo 144 km na 118 km.

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo UAE 2026

    Talian Jonathan Milan bol najväčším favoritom na etapové víťazstvo, no jeden a pol kilometra pred cieľom tvrdo spadol na kruhovom objazde.

    Del Toro dúfa, že pôjde v šľapajach svojho tímového kolegu a dvojnásobného svetového šampióna Tadeja Pogačara, ktorý tieto preteky vyhral vlani.

    Jedným z jeho hlavných súperov by mal byť belgický jazdec Remco Evenepoel, najmä po tom, čo dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard odstúpil ešte pred prvou etapou pre nedávny pád a chorobu.

    Druhou etapou bude v utorok 12-kilometrová časovka.

