Príchod do tímu oslávil celkovým triumfom. Ekvádorčan ovládol preteky v Austrálii

ADELAIDE. Celkovým víťazom cyklistických pretekov Tour Down Under sa stal Ekvádorčan Jhonatan Narvaez.

"V záverečných troch kilometroch boli tri nehody. Nie je to jednoduché, keď sa 150 ľudí snaží ísť do zákruty v rýchlosti 70 kilometrov za hodinu.

Je to nebezpečné, ale to je cyklistika a my sme tento deň zvládli. Znamená to pre mňa a tím veľa, som tu prvý rok a mať takýto začiatok je niečo úžasné," citoval Narvaeza portál cyclingnews.com.

Konečné poradie po 6. etape