VIDEO: Pokračuje vo fantastických výkonoch. Pedersen ovládol ďalšiu etapu na Gire

V piatok čakala pretekárov rovinatá etapa s pútavým dojazdom. Posledných 700 metrov jazdci absolvovali prudšie desaťpercentné stúpanie.

„Toto boli neuveriteľné preteky. Svoj útok som načasoval inštinktívne. Musel som zaútočiť po pravej strane, tesne pri bariére, takže som začal trošku skôr, ako som pôvodne naplánoval.

Bol to náročný deň a s takýmto finišom boli všetci v závere unavení. Najprv sme sa pokúsili získať etapu s Mathiasom Vacekom, zaslúžil si dostať šancu. Ak by v pelotóne zaváhali, Romain Bardet a on by mali šancu zvíťaziť.

Bola to ideálna situácia, mohol som sedieť vzadu a nechať pracovať ostatné tímy. Som šťastný z tohto víťazstva a z ďalších 50 bodov do boja o fialový dres, “ zhodnotil Pedersen pre giroditalia.it.

Hneď od úvodu sa išlo vysoké tempo, za prvých 120 minút pelotón mal za sebou viac než 100 kilometrov a predpokladal sa aj skorší dojazd do cieľa takmer o pol hodinu.

VIDEO: Posledný kilometer 13. etapy Giro d'Italia 2025