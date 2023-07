Cavendish útočil na rekord, no táto Tour má iného šprintérskeho kráľa

Odvtedy ubehlo 13 rokov, no Brit pri návrate do tohto vinárskeho mesta dúfal, že nadviaže na svoj triumf a stanoví nový rekord v počte vyhraných etáp na Tour.

Dvojicu v úniku pohltili ešte pred vstupom do Bordeaux. Tam sa dostali po moste cez rieku Garonnu, kde sa strhol boj o pozície na čele. Cesta bola v tom mieste veľmi úzka a pelotón tak pred koncom nezvykle znížil tempo.

Z mostu zišli na prvej pozícii pretekári Alpecinu-Deceuninck s Mathieuom van der Poelom a favoritom Philipsenom. Ten si musel ešte "nasať" Marka Cavendisha, ale v závere bol opäť najsilnejší zo všetkých.

"Je to hlavne tímový úspech, bez kolegov by som to nedokázal, takže som veľmi pyšný, ako spolupracujeme a ako sa dokážeme nájsť.

Je to pre nás snová Tour a verím, že pridáme ďalšie víťazstvá. Myslím si, že teraz už máme za úlohu aj doviezť zelený dres až do Paríža. No je to dlhá a ťažká Tour, tak uvidíme," povedal víťaz v televíznom rozhovore.