Najlepší hráč v dejinách sa do dôchodku nechystá. Má čísla ako za starých čias

Aj on je Argentínčan a kedysi viedol Barcelonu. Prezidentom a majiteľom klubu je kultový David Beckham, ktorý Messiho do USA zlákal.

„Skončím v momente, keď mi to nepôjde. Keď budem cítiť, že svojim spoluhráčom dostatočne nepomáham, alebo až ma futbal prestane baviť,“ vyhlásil Messi v podcaste Big Time. V Miami má zmluvu do konca kalendárneho roka 2025.

V decembri 2022 doviedol Argentínu k triumfu na majstrovstvách sveta. Futbal si stále užíva, hoci v posledných mesiacoch ho trápili aj svalové problémy.

„Nemyslite si, k sebe som veľmi kritický. Poznám, kedy mi to na ihrisku nejde, kedy hrám dobre a kedy zle. Až na to príde, tak to zabalím bez ohľadu na to, koľko mi bude,“ zdôraznil Messi.