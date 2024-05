Vůjtek: Šatan spravil po Soči veľké gesto. Neviem, či by som to dokázal

Pred play off by som si na Třinec aj stavil, hoci si myslím, že najlepšie tímy boli Pardubice a Sparta. Keď sa však zranili Jeřábek, Marinčin i Růžička, tak som si vravel, že to neutiahnu. Najmä bez tých dvoch kľúčových obrancov. Ale zvládli to.

Prečo sa to tu volá Mexiko?

To nevie nikto. Narodil som sa tu a vyrastal, mal by som to vedieť, ale netuším. Ani otec to nevedel. Brat napísal o Mexiku historickú knižku, ale ani pri jej tvorbe sa to od historikov nedozvedel. Zaujímavé je, že osada je rozdelená medzi dve obce. My patríme pod Klimkovice a druhá časť pod Vřesinu.

Ako ďaleko to máte do Ostravy? V mladosti ste sa asi celkom nachodili.

Do Vřesiny je to dva a pol kilometra. Rezkým krokom som to dal na električku s hokejovým batohom na ramenách – lebo spočiatku sme ešte nemali šatne - za pol hodinku. Večer pri návrate som mal občas problém. Ak som nestihol poslednú električku, chodil som pešo až z Poruby, to bolo o tri kilometre viac.

Nebáli ste sa?

Niekedy som nevidel ani na krok, kráčal som už podľa inštinktu. Nebolo to príjemné, tma, polnoc, ja sám v lese. Hoci v tých časoch bolo bezpečnejšie ako teraz, to je pravda. Netvrdím, že som mal strach, ale keď za mnou spadol sneh zo stromu, dal som sa na útek. (smiech)