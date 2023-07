VIDEO: Cavendish bol veľmi silný, priznal Philipsen. Škoda, že mu to nevyšlo, reaguje Sagan

Napokon bola správna druhá možnosť, hoci skúsený Brit to jazdcovi tímu Alpecin-Deceuninck znepríjemnil najviac ako vedel.

V závere to proste skúsil, hoci vedel, že šprintuje skôr ako je zvyknutý. Philipsen to krásne využil, "nasal si ho" a napokon ho odsunul na druhé miesto.

"Cavendish bol dnes veľmi silný. Veľmi rád by som ho videl vyhrať, to asi všetci, a tak verím, že to bude skúšať ďalej," uviedol Philipsen.

VIDEO: Triumf Jaspera Philipsena v 7. etape na Tour de France 2023