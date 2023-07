Cavendish vyhrá, tvrdí jeho dávny súper. Doprial by som mu to, priznal víťaz etapy

Prial mu to aj víťaz

Ak by zvíťazil, bolo by to 35. víťazstvo na Tour a v historickom rebríčku by sa posunul pred Eddyho Merckxa. S týmto prišiel na preteky posledný raz, aby sa posunul pred legendu a uchmatol si rekord len pre seba.

Nechýbalo mu veľa, lenže Philipsen sa znova rozbehol a šprintéra Astany predbehol.

„Mark bol veľmi silný. Viete, aj ja mu to prajem. Rád by som ho videl vyhrať etapu. To zrejme všetci. Určite to bude v ďalších etapách skúšať znova. Je na tom dobre,“ reagoval v prvom rozhovore pre Eurosport Philipsen.

VIDEO: Záverečný šprint 7. etapy Tour de France 2023